Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00136125 $ 0.00136125 $ 0.00136125 Bas 24 h $ 0.00173961 $ 0.00173961 $ 0.00173961 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00136125$ 0.00136125 $ 0.00136125 Haut 24 h $ 0.00173961$ 0.00173961 $ 0.00173961 Sommet historique $ 0.01077165$ 0.01077165 $ 0.01077165 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.39% Changement de prix (1J) -6.73% Variation du prix (7 j) -58.05% Variation du prix (7 j) -58.05%

Le prix en temps réel de blai (BLAI) est de $0.00153392. Au cours des dernières 24 heures, BLAI a évolué entre un minimum de $ 0.00136125 et un maximum de $ 0.00173961, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLAI est $ 0.01077165, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BLAI a évolué de -1.39% au cours de la dernière heure, -6.73% sur 24 heures et de -58.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Capitalisation boursière $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Offre en circulation 775.00M 775.00M 775.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de blai est de $ 1.19M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BLAI est de 775.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.53M.