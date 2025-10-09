Informations sur le prix de BladeSwap (BLADE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00124252 $ 0.00124252 $ 0.00124252 Bas 24 h $ 0.00128969 $ 0.00128969 $ 0.00128969 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00124252$ 0.00124252 $ 0.00124252 Haut 24 h $ 0.00128969$ 0.00128969 $ 0.00128969 Sommet historique $ 0.207049$ 0.207049 $ 0.207049 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.16% Changement de prix (1J) -2.66% Variation du prix (7 j) +3.18% Variation du prix (7 j) +3.18%

Le prix en temps réel de BladeSwap (BLADE) est de $0.00124868. Au cours des dernières 24 heures, BLADE a évolué entre un minimum de $ 0.00124252 et un maximum de $ 0.00128969, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLADE est $ 0.207049, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BLADE a évolué de +0.16% au cours de la dernière heure, -2.66% sur 24 heures et de +3.18% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BladeSwap (BLADE)

Capitalisation boursière $ 116.17K$ 116.17K $ 116.17K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 225.91K$ 225.91K $ 225.91K Offre en circulation 93.11M 93.11M 93.11M Offre totale 181,058,323.210799 181,058,323.210799 181,058,323.210799

La capitalisation boursière actuelle de BladeSwap est de $ 116.17K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BLADE est de 93.11M, avec une offre totale de 181058323.210799. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 225.91K.