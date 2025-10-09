Informations sur le prix de Blade (BLADE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01151252 $ 0.01151252 $ 0.01151252 Bas 24 h $ 0.01191265 $ 0.01191265 $ 0.01191265 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01151252$ 0.01151252 $ 0.01151252 Haut 24 h $ 0.01191265$ 0.01191265 $ 0.01191265 Sommet historique $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 Prix le plus bas $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +0.63% Variation du prix (7 j) +19.30% Variation du prix (7 j) +19.30%

Le prix en temps réel de Blade (BLADE) est de $0.01158502. Au cours des dernières 24 heures, BLADE a évolué entre un minimum de $ 0.01151252 et un maximum de $ 0.01191265, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLADE est $ 0.702613, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00579944.

En termes de performance à court terme, BLADE a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, +0.63% sur 24 heures et de +19.30% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Blade (BLADE)

Capitalisation boursière $ 58.50K$ 58.50K $ 58.50K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Offre en circulation 5.05M 5.05M 5.05M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Blade est de $ 58.50K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BLADE est de 5.05M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.16M.