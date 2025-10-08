Informations sur le prix de Bitcoin Bob (₿O₿) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03776657$ 0.03776657 $ 0.03776657 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -4.73% Changement de prix (1J) -1.82% Variation du prix (7 j) -16.40% Variation du prix (7 j) -16.40%

Le prix en temps réel de Bitcoin Bob (₿O₿) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ₿O₿ a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ₿O₿ est $ 0.03776657, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ₿O₿ a évolué de -4.73% au cours de la dernière heure, -1.82% sur 24 heures et de -16.40% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bitcoin Bob (₿O₿)

Capitalisation boursière $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K Offre en circulation 21.00M 21.00M 21.00M Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bitcoin Bob est de $ 11.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ₿O₿ est de 21.00M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.92K.