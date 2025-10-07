Informations sur le prix de Binamon (BMON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00278329 $ 0.00278329 $ 0.00278329 Bas 24 h $ 0.00287432 $ 0.00287432 $ 0.00287432 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00278329$ 0.00278329 $ 0.00278329 Haut 24 h $ 0.00287432$ 0.00287432 $ 0.00287432 Sommet historique $ 0.813157$ 0.813157 $ 0.813157 Prix le plus bas $ 0.00228684$ 0.00228684 $ 0.00228684 Variation du prix (1 h) -0.10% Changement de prix (1J) +2.60% Variation du prix (7 j) +12.80% Variation du prix (7 j) +12.80%

Le prix en temps réel de Binamon (BMON) est de $0.00286067. Au cours des dernières 24 heures, BMON a évolué entre un minimum de $ 0.00278329 et un maximum de $ 0.00287432, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BMON est $ 0.813157, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00228684.

En termes de performance à court terme, BMON a évolué de -0.10% au cours de la dernière heure, +2.60% sur 24 heures et de +12.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Binamon (BMON)

Capitalisation boursière $ 486.87K$ 486.87K $ 486.87K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 654.01K$ 654.01K $ 654.01K Offre en circulation 170.19M 170.19M 170.19M Offre totale 228,619,895.8067274 228,619,895.8067274 228,619,895.8067274

La capitalisation boursière actuelle de Binamon est de $ 486.87K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BMON est de 170.19M, avec une offre totale de 228619895.8067274. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 654.01K.