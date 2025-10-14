Informations sur le prix de Biggie (BIGGIE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +2.68% Changement de prix (1J) -4.88% Variation du prix (7 j) -26.67% Variation du prix (7 j) -26.67%

Le prix en temps réel de Biggie (BIGGIE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BIGGIE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BIGGIE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BIGGIE a évolué de +2.68% au cours de la dernière heure, -4.88% sur 24 heures et de -26.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Biggie (BIGGIE)

Capitalisation boursière $ 413.49K$ 413.49K $ 413.49K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 413.49K$ 413.49K $ 413.49K Offre en circulation 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Offre totale 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalisation boursière actuelle de Biggie est de $ 413.49K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIGGIE est de 1,000.00T, avec une offre totale de 1.0e+15. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 413.49K.