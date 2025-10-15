Informations sur le prix de BetterTherapy (SN102) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.601858 $ 0.601858 $ 0.601858 Bas 24 h $ 0.736462 $ 0.736462 $ 0.736462 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.601858$ 0.601858 $ 0.601858 Haut 24 h $ 0.736462$ 0.736462 $ 0.736462 Sommet historique $ 0.952224$ 0.952224 $ 0.952224 Prix le plus bas $ 0.308385$ 0.308385 $ 0.308385 Variation du prix (1 h) -1.49% Changement de prix (1J) -1.13% Variation du prix (7 j) +46.78% Variation du prix (7 j) +46.78%

Le prix en temps réel de BetterTherapy (SN102) est de $0.67985. Au cours des dernières 24 heures, SN102 a évolué entre un minimum de $ 0.601858 et un maximum de $ 0.736462, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SN102 est $ 0.952224, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.308385.

En termes de performance à court terme, SN102 a évolué de -1.49% au cours de la dernière heure, -1.13% sur 24 heures et de +46.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BetterTherapy (SN102)

Capitalisation boursière $ 757.14K$ 757.14K $ 757.14K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 757.14K$ 757.14K $ 757.14K Offre en circulation 1.11M 1.11M 1.11M Offre totale 1,109,774.28927266 1,109,774.28927266 1,109,774.28927266

La capitalisation boursière actuelle de BetterTherapy est de $ 757.14K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN102 est de 1.11M, avec une offre totale de 1109774.28927266. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 757.14K.