Informations sur le prix de BENJAMIN (BENJI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00477446$ 0.00477446 $ 0.00477446 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +0.65% Variation du prix (7 j) +0.65%

Le prix en temps réel de BENJAMIN (BENJI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BENJI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BENJI est $ 0.00477446, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BENJI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +0.65% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BENJAMIN (BENJI)

Capitalisation boursière $ 55.99K$ 55.99K $ 55.99K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 119.60K$ 119.60K $ 119.60K Offre en circulation 468.14M 468.14M 468.14M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BENJAMIN est de $ 55.99K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BENJI est de 468.14M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 119.60K.