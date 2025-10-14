Informations sur le prix de BCGame Coin (BC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00649699 Haut 24 h $ 0.00689684 Sommet historique $ 0.01100698 Prix le plus bas $ 0.00291432 Variation du prix (1 h) +1.77% Changement de prix (1J) +2.93% Variation du prix (7 j) -4.60%

Le prix en temps réel de BCGame Coin (BC) est de $0.0068637. Au cours des dernières 24 heures, BC a évolué entre un minimum de $ 0.00649699 et un maximum de $ 0.00689684, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BC est $ 0.01100698, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00291432.

En termes de performance à court terme, BC a évolué de +1.77% au cours de la dernière heure, +2.93% sur 24 heures et de -4.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BCGame Coin (BC)

Capitalisation boursière $ 68.65M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 68.65M Offre en circulation 9.99B Offre totale 9,989,746,790.328323

La capitalisation boursière actuelle de BCGame Coin est de $ 68.65M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BC est de 9.99B, avec une offre totale de 9989746790.328323. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 68.65M.