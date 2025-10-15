Informations sur le prix de BASEDD House (BASEDD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00141507 $ 0.00141507 $ 0.00141507 Bas 24 h $ 0.00169469 $ 0.00169469 $ 0.00169469 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00141507$ 0.00141507 $ 0.00141507 Haut 24 h $ 0.00169469$ 0.00169469 $ 0.00169469 Sommet historique $ 0.00924382$ 0.00924382 $ 0.00924382 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -2.26% Changement de prix (1J) -13.13% Variation du prix (7 j) -18.55% Variation du prix (7 j) -18.55%

Le prix en temps réel de BASEDD House (BASEDD) est de $0.00147205. Au cours des dernières 24 heures, BASEDD a évolué entre un minimum de $ 0.00141507 et un maximum de $ 0.00169469, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BASEDD est $ 0.00924382, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BASEDD a évolué de -2.26% au cours de la dernière heure, -13.13% sur 24 heures et de -18.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BASEDD House (BASEDD)

Capitalisation boursière $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Offre en circulation 999.88M 999.88M 999.88M Offre totale 999,879,954.197261 999,879,954.197261 999,879,954.197261

La capitalisation boursière actuelle de BASEDD House est de $ 1.47M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BASEDD est de 999.88M, avec une offre totale de 999879954.197261. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.47M.