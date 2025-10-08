Informations sur le prix de bapcat (BAP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01325672$ 0.01325672 $ 0.01325672 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +3.97% Changement de prix (1J) +21.70% Variation du prix (7 j) +15.46% Variation du prix (7 j) +15.46%

Le prix en temps réel de bapcat (BAP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BAP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BAP est $ 0.01325672, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BAP a évolué de +3.97% au cours de la dernière heure, +21.70% sur 24 heures et de +15.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour bapcat (BAP)

Capitalisation boursière $ 81.55K$ 81.55K $ 81.55K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 81.55K$ 81.55K $ 81.55K Offre en circulation 419.92M 419.92M 419.92M Offre totale 419,917,965.466605 419,917,965.466605 419,917,965.466605

La capitalisation boursière actuelle de bapcat est de $ 81.55K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BAP est de 419.92M, avec une offre totale de 419917965.466605. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 81.55K.