Informations sur le prix de bAlpha (BALPHA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 5.44 $ 5.44 $ 5.44 Bas 24 h $ 5.5 $ 5.5 $ 5.5 Haut 24 h Bas 24 h $ 5.44$ 5.44 $ 5.44 Haut 24 h $ 5.5$ 5.5 $ 5.5 Sommet historique $ 42,136$ 42,136 $ 42,136 Prix le plus bas $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.51% Variation du prix (7 j) +7.58% Variation du prix (7 j) +7.58%

Le prix en temps réel de bAlpha (BALPHA) est de $5.47. Au cours des dernières 24 heures, BALPHA a évolué entre un minimum de $ 5.44 et un maximum de $ 5.5, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BALPHA est $ 42,136, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0.

En termes de performance à court terme, BALPHA a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.51% sur 24 heures et de +7.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour bAlpha (BALPHA)

Capitalisation boursière $ 98.52K$ 98.52K $ 98.52K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 98.52K$ 98.52K $ 98.52K Offre en circulation 18.00K 18.00K 18.00K Offre totale 18,000.1 18,000.1 18,000.1

La capitalisation boursière actuelle de bAlpha est de $ 98.52K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BALPHA est de 18.00K, avec une offre totale de 18000.1. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 98.52K.