Informations sur le prix de Baldor (BALDOR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 20.94 $ 20.94 $ 20.94 Bas 24 h $ 21.58 $ 21.58 $ 21.58 Haut 24 h Bas 24 h $ 20.94$ 20.94 $ 20.94 Haut 24 h $ 21.58$ 21.58 $ 21.58 Sommet historique $ 23.5$ 23.5 $ 23.5 Prix le plus bas $ 9.84$ 9.84 $ 9.84 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -2.76% Variation du prix (7 j) -1.22% Variation du prix (7 j) -1.22%

Le prix en temps réel de Baldor (BALDOR) est de $20.97. Au cours des dernières 24 heures, BALDOR a évolué entre un minimum de $ 20.94 et un maximum de $ 21.58, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BALDOR est $ 23.5, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 9.84.

En termes de performance à court terme, BALDOR a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, -2.76% sur 24 heures et de -1.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Baldor (BALDOR)

Capitalisation boursière $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Offre en circulation 100.00K 100.00K 100.00K Offre totale 100,000.0 100,000.0 100,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Baldor est de $ 2.10M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BALDOR est de 100.00K, avec une offre totale de 100000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.10M.