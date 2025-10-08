Informations sur le prix de Avo (AVO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01597864 $ 0.01597864 $ 0.01597864 Bas 24 h $ 0.01833802 $ 0.01833802 $ 0.01833802 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01597864$ 0.01597864 $ 0.01597864 Haut 24 h $ 0.01833802$ 0.01833802 $ 0.01833802 Sommet historique $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.33% Changement de prix (1J) -9.83% Variation du prix (7 j) -7.04% Variation du prix (7 j) -7.04%

Le prix en temps réel de Avo (AVO) est de $0.01620122. Au cours des dernières 24 heures, AVO a évolué entre un minimum de $ 0.01597864 et un maximum de $ 0.01833802, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AVO est $ 0.02710749, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AVO a évolué de -1.33% au cours de la dernière heure, -9.83% sur 24 heures et de -7.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Avo (AVO)

Capitalisation boursière $ 16.41M$ 16.41M $ 16.41M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.41M$ 16.41M $ 16.41M Offre en circulation 999.97M 999.97M 999.97M Offre totale 999,973,875.0837704 999,973,875.0837704 999,973,875.0837704

La capitalisation boursière actuelle de Avo est de $ 16.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AVO est de 999.97M, avec une offre totale de 999973875.0837704. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.41M.