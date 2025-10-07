Informations sur le prix de AtomOne (ATONE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.58 $ 1.58 $ 1.58 Bas 24 h $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Haut 24 h $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Sommet historique $ 16.99$ 16.99 $ 16.99 Prix le plus bas $ 0.148095$ 0.148095 $ 0.148095 Variation du prix (1 h) +2.56% Changement de prix (1J) +18.04% Variation du prix (7 j) +117.60% Variation du prix (7 j) +117.60%

Le prix en temps réel de AtomOne (ATONE) est de $2.18. Au cours des dernières 24 heures, ATONE a évolué entre un minimum de $ 1.58 et un maximum de $ 2.19, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ATONE est $ 16.99, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.148095.

En termes de performance à court terme, ATONE a évolué de +2.56% au cours de la dernière heure, +18.04% sur 24 heures et de +117.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AtomOne (ATONE)

Capitalisation boursière $ 262.90M$ 262.90M $ 262.90M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 288.71M$ 288.71M $ 288.71M Offre en circulation 120.28M 120.28M 120.28M Offre totale 132,088,864.788271 132,088,864.788271 132,088,864.788271

La capitalisation boursière actuelle de AtomOne est de $ 262.90M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ATONE est de 120.28M, avec une offre totale de 132088864.788271. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 288.71M.