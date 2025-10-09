Informations sur le prix de Aristo (ARISTO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00139711$ 0.00139711 $ 0.00139711 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.03% Changement de prix (1J) +0.60% Variation du prix (7 j) -4.52% Variation du prix (7 j) -4.52%

Le prix en temps réel de Aristo (ARISTO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ARISTO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ARISTO est $ 0.00139711, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ARISTO a évolué de +0.03% au cours de la dernière heure, +0.60% sur 24 heures et de -4.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aristo (ARISTO)

Capitalisation boursière $ 551.33K$ 551.33K $ 551.33K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 551.33K$ 551.33K $ 551.33K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,988,488.0 999,988,488.0 999,988,488.0

La capitalisation boursière actuelle de Aristo est de $ 551.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ARISTO est de 999.99M, avec une offre totale de 999988488.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 551.33K.