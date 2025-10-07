Informations sur le prix de Aria Premier Launch (APL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.900894 $ 0.900894 $ 0.900894 Bas 24 h $ 0.909702 $ 0.909702 $ 0.909702 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.900894$ 0.900894 $ 0.900894 Haut 24 h $ 0.909702$ 0.909702 $ 0.909702 Sommet historique $ 0.963616$ 0.963616 $ 0.963616 Prix le plus bas $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -0.23% Variation du prix (7 j) +0.39% Variation du prix (7 j) +0.39%

Le prix en temps réel de Aria Premier Launch (APL) est de $0.906261. Au cours des dernières 24 heures, APL a évolué entre un minimum de $ 0.900894 et un maximum de $ 0.909702, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de APL est $ 0.963616, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.782058.

En termes de performance à court terme, APL a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.23% sur 24 heures et de +0.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aria Premier Launch (APL)

Capitalisation boursière $ 9.78M$ 9.78M $ 9.78M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.78M$ 9.78M $ 9.78M Offre en circulation 10.79M 10.79M 10.79M Offre totale 10,787,426.61710971 10,787,426.61710971 10,787,426.61710971

La capitalisation boursière actuelle de Aria Premier Launch est de $ 9.78M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de APL est de 10.79M, avec une offre totale de 10787426.61710971. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.78M.