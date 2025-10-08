Informations sur le prix de Aquari (AQUARI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01433483 $ 0.01433483 $ 0.01433483 Bas 24 h $ 0.01524635 $ 0.01524635 $ 0.01524635 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01433483$ 0.01433483 $ 0.01433483 Haut 24 h $ 0.01524635$ 0.01524635 $ 0.01524635 Sommet historique $ 0.01876426$ 0.01876426 $ 0.01876426 Prix le plus bas $ 0.0044817$ 0.0044817 $ 0.0044817 Variation du prix (1 h) -0.56% Changement de prix (1J) +0.16% Variation du prix (7 j) +15.55% Variation du prix (7 j) +15.55%

Le prix en temps réel de Aquari (AQUARI) est de $0.01458771. Au cours des dernières 24 heures, AQUARI a évolué entre un minimum de $ 0.01433483 et un maximum de $ 0.01524635, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AQUARI est $ 0.01876426, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0044817.

En termes de performance à court terme, AQUARI a évolué de -0.56% au cours de la dernière heure, +0.16% sur 24 heures et de +15.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aquari (AQUARI)

Capitalisation boursière $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Offre en circulation 118.00M 118.00M 118.00M Offre totale 118,000,000.0 118,000,000.0 118,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Aquari est de $ 1.72M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AQUARI est de 118.00M, avec une offre totale de 118000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.72M.