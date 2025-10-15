Informations sur le prix de APO (APO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.161666 $ 0.161666 $ 0.161666 Bas 24 h $ 0.167961 $ 0.167961 $ 0.167961 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.161666$ 0.161666 $ 0.161666 Haut 24 h $ 0.167961$ 0.167961 $ 0.167961 Sommet historique $ 0.222348$ 0.222348 $ 0.222348 Prix le plus bas $ 0.068552$ 0.068552 $ 0.068552 Variation du prix (1 h) -0.02% Changement de prix (1J) -0.21% Variation du prix (7 j) -4.10% Variation du prix (7 j) -4.10%

Le prix en temps réel de APO (APO) est de $0.166022. Au cours des dernières 24 heures, APO a évolué entre un minimum de $ 0.161666 et un maximum de $ 0.167961, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de APO est $ 0.222348, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.068552.

En termes de performance à court terme, APO a évolué de -0.02% au cours de la dernière heure, -0.21% sur 24 heures et de -4.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour APO (APO)

Capitalisation boursière $ 162.84K$ 162.84K $ 162.84K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.22M$ 33.22M $ 33.22M Offre en circulation 980.44K 980.44K 980.44K Offre totale 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de APO est de $ 162.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de APO est de 980.44K, avec une offre totale de 200000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 33.22M.