Informations sur le prix de AnonymousCodingCult (ACC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.096599 $ 0.096599 $ 0.096599 Bas 24 h $ 0.111492 $ 0.111492 $ 0.111492 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.096599$ 0.096599 $ 0.096599 Haut 24 h $ 0.111492$ 0.111492 $ 0.111492 Sommet historique $ 0.188123$ 0.188123 $ 0.188123 Prix le plus bas $ 0.02861669$ 0.02861669 $ 0.02861669 Variation du prix (1 h) -1.84% Changement de prix (1J) -12.36% Variation du prix (7 j) -9.92% Variation du prix (7 j) -9.92%

Le prix en temps réel de AnonymousCodingCult (ACC) est de $0.096628. Au cours des dernières 24 heures, ACC a évolué entre un minimum de $ 0.096599 et un maximum de $ 0.111492, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ACC est $ 0.188123, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02861669.

En termes de performance à court terme, ACC a évolué de -1.84% au cours de la dernière heure, -12.36% sur 24 heures et de -9.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AnonymousCodingCult (ACC)

Capitalisation boursière $ 657.31K$ 657.31K $ 657.31K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 657.31K$ 657.31K $ 657.31K Offre en circulation 6.80M 6.80M 6.80M Offre totale 6,802,451.175792 6,802,451.175792 6,802,451.175792

La capitalisation boursière actuelle de AnonymousCodingCult est de $ 657.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ACC est de 6.80M, avec une offre totale de 6802451.175792. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 657.31K.