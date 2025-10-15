Informations sur le prix de Altered State Machine (ASTO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00427954 $ 0.00427954 $ 0.00427954 Bas 24 h $ 0.00436582 $ 0.00436582 $ 0.00436582 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00427954$ 0.00427954 $ 0.00427954 Haut 24 h $ 0.00436582$ 0.00436582 $ 0.00436582 Sommet historique $ 0.890471$ 0.890471 $ 0.890471 Prix le plus bas $ 0.00423813$ 0.00423813 $ 0.00423813 Variation du prix (1 h) +0.28% Changement de prix (1J) +0.32% Variation du prix (7 j) -2.77% Variation du prix (7 j) -2.77%

Le prix en temps réel de Altered State Machine (ASTO) est de $0.00431516. Au cours des dernières 24 heures, ASTO a évolué entre un minimum de $ 0.00427954 et un maximum de $ 0.00436582, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ASTO est $ 0.890471, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00423813.

En termes de performance à court terme, ASTO a évolué de +0.28% au cours de la dernière heure, +0.32% sur 24 heures et de -2.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Altered State Machine (ASTO)

Capitalisation boursière $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.28M$ 10.28M $ 10.28M Offre en circulation 821.19M 821.19M 821.19M Offre totale 2,384,000,000.0 2,384,000,000.0 2,384,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Altered State Machine est de $ 3.54M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ASTO est de 821.19M, avec une offre totale de 2384000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.28M.