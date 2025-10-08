Informations sur le prix de alright buddy (BUDDY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00325767 Haut 24 h $ 0.00387624 Sommet historique $ 0.0340502 Prix le plus bas $ 0.00215566 Variation du prix (1 h) +0.66% Changement de prix (1J) -13.20% Variation du prix (7 j) -29.15%

Le prix en temps réel de alright buddy (BUDDY) est de $0.00331423. Au cours des dernières 24 heures, BUDDY a évolué entre un minimum de $ 0.00325767 et un maximum de $ 0.00387624, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BUDDY est $ 0.0340502, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00215566.

En termes de performance à court terme, BUDDY a évolué de +0.66% au cours de la dernière heure, -13.20% sur 24 heures et de -29.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour alright buddy (BUDDY)

Capitalisation boursière $ 3.31M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.31M Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de alright buddy est de $ 3.31M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BUDDY est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.31M.