Informations sur le prix de Alpaca (ALPACA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00017879 $ 0.00017879 $ 0.00017879 Bas 24 h $ 0.00019564 $ 0.00019564 $ 0.00019564 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00017879$ 0.00017879 $ 0.00017879 Haut 24 h $ 0.00019564$ 0.00019564 $ 0.00019564 Sommet historique $ 0.00553708$ 0.00553708 $ 0.00553708 Prix le plus bas $ 0.00003789$ 0.00003789 $ 0.00003789 Variation du prix (1 h) -0.68% Changement de prix (1J) -7.11% Variation du prix (7 j) -37.33% Variation du prix (7 j) -37.33%

Le prix en temps réel de Alpaca (ALPACA) est de $0.00017876. Au cours des dernières 24 heures, ALPACA a évolué entre un minimum de $ 0.00017879 et un maximum de $ 0.00019564, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ALPACA est $ 0.00553708, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003789.

En termes de performance à court terme, ALPACA a évolué de -0.68% au cours de la dernière heure, -7.11% sur 24 heures et de -37.33% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Alpaca (ALPACA)

Capitalisation boursière $ 172.02K$ 172.02K $ 172.02K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 172.02K$ 172.02K $ 172.02K Offre en circulation 962.11M 962.11M 962.11M Offre totale 962,109,465.748513 962,109,465.748513 962,109,465.748513

La capitalisation boursière actuelle de Alpaca est de $ 172.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ALPACA est de 962.11M, avec une offre totale de 962109465.748513. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 172.02K.