Informations sur le prix de ALLINDOGE (ALLINDOGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00579182 Haut 24 h $ 0.00631045 Sommet historique $ 0.01291751 Prix le plus bas $ 0.00495811 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) +1.10% Variation du prix (7 j) +5.35%

Le prix en temps réel de ALLINDOGE (ALLINDOGE) est de $0.00625794. Au cours des dernières 24 heures, ALLINDOGE a évolué entre un minimum de $ 0.00579182 et un maximum de $ 0.00631045, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ALLINDOGE est $ 0.01291751, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00495811.

En termes de performance à court terme, ALLINDOGE a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, +1.10% sur 24 heures et de +5.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Capitalisation boursière $ 6.23M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.23M Offre en circulation 994.51M Offre totale 994,508,528.657935

La capitalisation boursière actuelle de ALLINDOGE est de $ 6.23M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ALLINDOGE est de 994.51M, avec une offre totale de 994508528.657935. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.23M.