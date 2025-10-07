Informations sur le prix de AIOZ Network (AIOZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.285853 $ 0.285853 $ 0.285853 Bas 24 h $ 0.305185 $ 0.305185 $ 0.305185 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.285853$ 0.285853 $ 0.285853 Haut 24 h $ 0.305185$ 0.305185 $ 0.305185 Sommet historique $ 2.65$ 2.65 $ 2.65 Prix le plus bas $ 0.01099588$ 0.01099588 $ 0.01099588 Variation du prix (1 h) +0.92% Changement de prix (1J) +6.00% Variation du prix (7 j) +10.58% Variation du prix (7 j) +10.58%

Le prix en temps réel de AIOZ Network (AIOZ) est de $0.305242. Au cours des dernières 24 heures, AIOZ a évolué entre un minimum de $ 0.285853 et un maximum de $ 0.305185, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIOZ est $ 2.65, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01099588.

En termes de performance à court terme, AIOZ a évolué de +0.92% au cours de la dernière heure, +6.00% sur 24 heures et de +10.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AIOZ Network (AIOZ)

Capitalisation boursière $ 368.18M$ 368.18M $ 368.18M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 368.57M$ 368.57M $ 368.57M Offre en circulation 1.21B 1.21B 1.21B Offre totale 1,208,013,489.169723 1,208,013,489.169723 1,208,013,489.169723

La capitalisation boursière actuelle de AIOZ Network est de $ 368.18M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIOZ est de 1.21B, avec une offre totale de 1208013489.169723. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 368.57M.