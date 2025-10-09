Informations sur le prix de AIMX (AIMX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.02766477$ 0.02766477 $ 0.02766477 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.60% Changement de prix (1J) -0.05% Variation du prix (7 j) +0.14% Variation du prix (7 j) +0.14%

Le prix en temps réel de AIMX (AIMX) est de --. Au cours des dernières 24 heures, AIMX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIMX est $ 0.02766477, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AIMX a évolué de -0.60% au cours de la dernière heure, -0.05% sur 24 heures et de +0.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AIMX (AIMX)

Capitalisation boursière $ 169.24K$ 169.24K $ 169.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 252.14K$ 252.14K $ 252.14K Offre en circulation 394.67M 394.67M 394.67M Offre totale 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de AIMX est de $ 169.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIMX est de 394.67M, avec une offre totale de 588000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 252.14K.