Informations sur le prix de AIGOV (OLIVIA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01787206$ 0.01787206 $ 0.01787206 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.72% Changement de prix (1J) -6.46% Variation du prix (7 j) +2.59% Variation du prix (7 j) +2.59%

Le prix en temps réel de AIGOV (OLIVIA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, OLIVIA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OLIVIA est $ 0.01787206, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, OLIVIA a évolué de +0.72% au cours de la dernière heure, -6.46% sur 24 heures et de +2.59% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AIGOV (OLIVIA)

Capitalisation boursière $ 65.55K$ 65.55K $ 65.55K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 65.55K$ 65.55K $ 65.55K Offre en circulation 929.13M 929.13M 929.13M Offre totale 929,128,810.8529752 929,128,810.8529752 929,128,810.8529752

La capitalisation boursière actuelle de AIGOV est de $ 65.55K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OLIVIA est de 929.13M, avec une offre totale de 929128810.8529752. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 65.55K.