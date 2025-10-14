Informations sur le prix de aibrk (AIBRK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00036347 $ 0.00036347 $ 0.00036347 Bas 24 h $ 0.0004243 $ 0.0004243 $ 0.0004243 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00036347$ 0.00036347 $ 0.00036347 Haut 24 h $ 0.0004243$ 0.0004243 $ 0.0004243 Sommet historique $ 0.00420528$ 0.00420528 $ 0.00420528 Prix le plus bas $ 0.00021443$ 0.00021443 $ 0.00021443 Variation du prix (1 h) -3.02% Changement de prix (1J) +11.83% Variation du prix (7 j) -50.46% Variation du prix (7 j) -50.46%

Le prix en temps réel de aibrk (AIBRK) est de $0.00040916. Au cours des dernières 24 heures, AIBRK a évolué entre un minimum de $ 0.00036347 et un maximum de $ 0.0004243, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIBRK est $ 0.00420528, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00021443.

En termes de performance à court terme, AIBRK a évolué de -3.02% au cours de la dernière heure, +11.83% sur 24 heures et de -50.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour aibrk (AIBRK)

Capitalisation boursière $ 409.16K$ 409.16K $ 409.16K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 409.16K$ 409.16K $ 409.16K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de aibrk est de $ 409.16K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIBRK est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 409.16K.