Informations sur le prix de aiAPIS (APIS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +9.73% Variation du prix (7 j) +9.73%

Le prix en temps réel de aiAPIS (APIS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, APIS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de APIS est $ 0.01165608, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, APIS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +9.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour aiAPIS (APIS)

Capitalisation boursière $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Offre en circulation 91.43M 91.43M 91.43M Offre totale 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

La capitalisation boursière actuelle de aiAPIS est de $ 11.11K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de APIS est de 91.43M, avec une offre totale de 98623382.30848566. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.98K.