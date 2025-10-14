Informations sur le prix de AI Analysis Token (AIAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.307464 $ 0.307464 $ 0.307464 Bas 24 h $ 0.313099 $ 0.313099 $ 0.313099 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.307464$ 0.307464 $ 0.307464 Haut 24 h $ 0.313099$ 0.313099 $ 0.313099 Sommet historique $ 0.918633$ 0.918633 $ 0.918633 Prix le plus bas $ 0.21345$ 0.21345 $ 0.21345 Variation du prix (1 h) +0.53% Changement de prix (1J) -1.06% Variation du prix (7 j) -2.15% Variation du prix (7 j) -2.15%

Le prix en temps réel de AI Analysis Token (AIAT) est de $0.309753. Au cours des dernières 24 heures, AIAT a évolué entre un minimum de $ 0.307464 et un maximum de $ 0.313099, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIAT est $ 0.918633, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.21345.

En termes de performance à court terme, AIAT a évolué de +0.53% au cours de la dernière heure, -1.06% sur 24 heures et de -2.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AI Analysis Token (AIAT)

Capitalisation boursière $ 34.18M$ 34.18M $ 34.18M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 154.88M$ 154.88M $ 154.88M Offre en circulation 110.35M 110.35M 110.35M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de AI Analysis Token est de $ 34.18M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIAT est de 110.35M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 154.88M.