Informations sur le prix de AGENT BAPO (BAPO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00162005$ 0.00162005 $ 0.00162005 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -8.76% Variation du prix (7 j) -11.52% Variation du prix (7 j) -11.52%

Le prix en temps réel de AGENT BAPO (BAPO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BAPO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BAPO est $ 0.00162005, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BAPO a évolué de -- au cours de la dernière heure, -8.76% sur 24 heures et de -11.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AGENT BAPO (BAPO)

Capitalisation boursière $ 14.68K$ 14.68K $ 14.68K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.68K$ 14.68K $ 14.68K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de AGENT BAPO est de $ 14.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BAPO est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.68K.