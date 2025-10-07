Informations sur le prix de Affyn (FYN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00124116 $ 0.00124116 $ 0.00124116 Bas 24 h $ 0.00128947 $ 0.00128947 $ 0.00128947 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00124116$ 0.00124116 $ 0.00124116 Haut 24 h $ 0.00128947$ 0.00128947 $ 0.00128947 Sommet historique $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) +3.71% Variation du prix (7 j) +16.54% Variation du prix (7 j) +16.54%

Le prix en temps réel de Affyn (FYN) est de $0.00128873. Au cours des dernières 24 heures, FYN a évolué entre un minimum de $ 0.00124116 et un maximum de $ 0.00128947, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FYN est $ 1.84, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, FYN a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, +3.71% sur 24 heures et de +16.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Affyn (FYN)

Capitalisation boursière $ 494.93K$ 494.93K $ 494.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Offre en circulation 383.92M 383.92M 383.92M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Affyn est de $ 494.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FYN est de 383.92M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.29M.