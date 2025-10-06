Le prix en temps réel de Abe est aujourd'hui de 0.0013352 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ABE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ABE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Abe est aujourd'hui de 0.0013352 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ABE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ABE facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Abe (ABE)

Prix en temps réel : 1 ABE à USD

$0.0013352
$0.0013352
-5.10%1D
Graphique du prix de Abe (ABE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-06 13:29:28 (UTC+8)

Informations sur le prix de Abe (ABE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00132942
$ 0.00132942
Bas 24 h
$ 0.00141015
$ 0.00141015
Haut 24 h

$ 0.00132942
$ 0.00132942

$ 0.00141015
$ 0.00141015

$ 0.00560686
$ 0.00560686

$ 0.00125544
$ 0.00125544

-0.47%

-5.14%

-17.55%

-17.55%

Le prix en temps réel de Abe (ABE) est de $0.0013352. Au cours des dernières 24 heures, ABE a évolué entre un minimum de $ 0.00132942 et un maximum de $ 0.00141015, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ABE est $ 0.00560686, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00125544.

En termes de performance à court terme, ABE a évolué de -0.47% au cours de la dernière heure, -5.14% sur 24 heures et de -17.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Abe (ABE)

$ 114.59K
$ 114.59K

--
----

$ 114.59K
$ 114.59K

85.86M
85.86M

85,857,164.53505348
85,857,164.53505348

La capitalisation boursière actuelle de Abe est de $ 114.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ABE est de 85.86M, avec une offre totale de 85857164.53505348. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 114.59K.

Historique du prix de Abe (ABE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Abe en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Abe en USD était de $ -0.0008539754.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Abe en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Abe en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-5.14%
30 jours$ -0.0008539754-63.95%
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Abe (ABE)

The Dog of Uniswap & Unichain. Abe is the pet dog of Hayden Adams, the CEO of Uniswap and Unichain. Born on Unichain, Abe also roams across Ethereum and Base, symbolizing the strength of Uniswap’s ecosystem.

Abe is on a mission to become the #1 memecoin across Uniswap and Unichain, surpassing all other memecoins launched on Uniswap combined.

Abe is the adorable pet dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap & Unichain – making him the true king of Uniswap & Unichain!

You can find Abe on the chains where Uniswap thrives most: Unichain, Ethereum, and Base. Uniswap started DEFI trading, now Abe is on a mission to be the #1 memecoin on Uniswap & Unichain, surpassing all other memecoins launched on Uniswap combined!

Ressource de Abe (ABE)

Prévision de prix de Abe (USD)

Combien vaudra Abe (ABE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Abe (ABE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Abe.

Consultez la prévision de prix de Abe maintenant !

ABE en devises locales

Tokenomics de Abe (ABE)

Comprendre la tokenomics de Abe (ABE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ABE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Abe (ABE)

Combien vaut Abe (ABE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ABE en USD est de 0.0013352 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ABE à USD ?
Le prix actuel de ABE en USD est $ 0.0013352. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Abe ?
La capitalisation boursière de ABE est de $ 114.59K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ABE ?
L'offre en circulation de ABE est de 85.86M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ABE ?
ABE a atteint un prix ATH de 0.00560686 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ABE ?
ABE a vu un prix ATL de 0.00125544 USD.
Quel est le volume de trading de ABE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ABE est de -- USD.
Est-ce que ABE va augmenter cette année ?
ABE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ABE pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-06 13:29:28 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.