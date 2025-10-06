Informations sur le prix de Abe (ABE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00132942 Haut 24 h $ 0.00141015 Sommet historique $ 0.00560686 Prix le plus bas $ 0.00125544 Variation du prix (1 h) -0.47% Changement de prix (1J) -5.14% Variation du prix (7 j) -17.55%

Le prix en temps réel de Abe (ABE) est de $0.0013352. Au cours des dernières 24 heures, ABE a évolué entre un minimum de $ 0.00132942 et un maximum de $ 0.00141015, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ABE est $ 0.00560686, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00125544.

En termes de performance à court terme, ABE a évolué de -0.47% au cours de la dernière heure, -5.14% sur 24 heures et de -17.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Abe (ABE)

Capitalisation boursière $ 114.59K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 114.59K Offre en circulation 85.86M Offre totale 85,857,164.53505348

La capitalisation boursière actuelle de Abe est de $ 114.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ABE est de 85.86M, avec une offre totale de 85857164.53505348. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 114.59K.