Informations sur le prix de a coin (COIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00142137$ 0.00142137 $ 0.00142137 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.72% Changement de prix (1J) +7.21% Variation du prix (7 j) -14.07% Variation du prix (7 j) -14.07%

Le prix en temps réel de a coin (COIN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, COIN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COIN est $ 0.00142137, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, COIN a évolué de +1.72% au cours de la dernière heure, +7.21% sur 24 heures et de -14.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour a coin (COIN)

Capitalisation boursière $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K Offre en circulation 999.73M 999.73M 999.73M Offre totale 999,732,792.848245 999,732,792.848245 999,732,792.848245

La capitalisation boursière actuelle de a coin est de $ 12.04K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COIN est de 999.73M, avec une offre totale de 999732792.848245. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.04K.