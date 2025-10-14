Tokenomics de Codatta (XNY)
Tokenomics et analyse de prix de Codatta (XNY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Codatta (XNY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Codatta (XNY)
Codatta est une plateforme d'infrastructure de données décentralisée qui transforme les données brutes en actifs tokenisés, permettant aux développeurs d'IA d'accéder à des ensembles de données de haute qualité et de les exploiter. Propulsée par le réseau XnY, Codatta facilite la tokenisation des données (assetification of data), permettant aux contributeurs de percevoir des redevances en fonction de l'utilisation de leurs actifs de données.
Tokenomics de Codatta (XNY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Codatta (XNY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens XNY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens XNY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de XNY, explorez le prix en direct du token XNY !
Comment acheter du XNY
Envie d'ajouter du Codatta (XNY) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du XNY, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Codatta (XNY)
L'analyse de l'historique du prix de XNY permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de XNY
Vous voulez savoir dans quelle direction XNY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de XNY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du Codatta (XNY)
Montant
1 XNY = 0.005404 USD