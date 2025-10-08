Qu'est-ce que VR1 (VR1OLD)

VR1 est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en VR1. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Vous pouvez également :

- Vérifier la disponibilité du staking de VR1OLDpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.

- Lire les avis et les analyses sur le VR1 sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de VR1 fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de VR1 (USD)

Combien vaudra VR1 (VR1OLD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs VR1 (VR1OLD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour VR1.

Consultez la prévision de prix de VR1 maintenant !

Tokenomics de VR1 (VR1OLD)

Comprendre la tokenomics de VR1 (VR1OLD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VR1OLD !

Guide d'achat de VR1 (VR1OLD)

Vous cherchez à savoir comment acheter du VR1? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du VR1. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

VR1OLD en devises locales

1 VR1 (VR1OLD) à VND ₫ -- 1 VR1 (VR1OLD) à AUD A$ -- 1 VR1 (VR1OLD) à GBP ￡ -- 1 VR1 (VR1OLD) à EUR € -- 1 VR1 (VR1OLD) à USD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à MYR RM -- 1 VR1 (VR1OLD) à TRY ₺ -- 1 VR1 (VR1OLD) à JPY ¥ -- 1 VR1 (VR1OLD) à ARS ARS$ -- 1 VR1 (VR1OLD) à RUB ₽ -- 1 VR1 (VR1OLD) à INR ₹ -- 1 VR1 (VR1OLD) à IDR Rp -- 1 VR1 (VR1OLD) à KRW ₩ -- 1 VR1 (VR1OLD) à PHP ₱ -- 1 VR1 (VR1OLD) à EGP ￡E. -- 1 VR1 (VR1OLD) à BRL R$ -- 1 VR1 (VR1OLD) à CAD C$ -- 1 VR1 (VR1OLD) à BDT ৳ -- 1 VR1 (VR1OLD) à NGN ₦ -- 1 VR1 (VR1OLD) à COP $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à ZAR R. -- 1 VR1 (VR1OLD) à UAH ₴ -- 1 VR1 (VR1OLD) à TZS T.Sh. -- 1 VR1 (VR1OLD) à VES Bs -- 1 VR1 (VR1OLD) à CLP $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à PKR Rs -- 1 VR1 (VR1OLD) à KZT ₸ -- 1 VR1 (VR1OLD) à THB ฿ -- 1 VR1 (VR1OLD) à TWD NT$ -- 1 VR1 (VR1OLD) à AED د.إ -- 1 VR1 (VR1OLD) à CHF Fr -- 1 VR1 (VR1OLD) à HKD HK$ -- 1 VR1 (VR1OLD) à AMD ֏ -- 1 VR1 (VR1OLD) à MAD .د.م -- 1 VR1 (VR1OLD) à MXN $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à SAR ريال -- 1 VR1 (VR1OLD) à ETB Br -- 1 VR1 (VR1OLD) à KES KSh -- 1 VR1 (VR1OLD) à JOD د.أ -- 1 VR1 (VR1OLD) à PLN zł -- 1 VR1 (VR1OLD) à RON лв -- 1 VR1 (VR1OLD) à SEK kr -- 1 VR1 (VR1OLD) à BGN лв -- 1 VR1 (VR1OLD) à HUF Ft -- 1 VR1 (VR1OLD) à CZK Kč -- 1 VR1 (VR1OLD) à KWD د.ك -- 1 VR1 (VR1OLD) à ILS ₪ -- 1 VR1 (VR1OLD) à BOB Bs -- 1 VR1 (VR1OLD) à AZN ₼ -- 1 VR1 (VR1OLD) à TJS SM -- 1 VR1 (VR1OLD) à GEL ₾ -- 1 VR1 (VR1OLD) à AOA Kz -- 1 VR1 (VR1OLD) à BHD .د.ب -- 1 VR1 (VR1OLD) à BMD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à DKK kr -- 1 VR1 (VR1OLD) à HNL L -- 1 VR1 (VR1OLD) à MUR ₨ -- 1 VR1 (VR1OLD) à NAD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à NOK kr -- 1 VR1 (VR1OLD) à NZD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à PAB B/. -- 1 VR1 (VR1OLD) à PGK K -- 1 VR1 (VR1OLD) à QAR ر.ق -- 1 VR1 (VR1OLD) à RSD дин. -- 1 VR1 (VR1OLD) à UZS soʻm -- 1 VR1 (VR1OLD) à ALL L -- 1 VR1 (VR1OLD) à ANG ƒ -- 1 VR1 (VR1OLD) à AWG ƒ -- 1 VR1 (VR1OLD) à BBD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à BAM KM -- 1 VR1 (VR1OLD) à BIF Fr -- 1 VR1 (VR1OLD) à BND $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à BSD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à JMD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à KHR ៛ -- 1 VR1 (VR1OLD) à KMF Fr -- 1 VR1 (VR1OLD) à LAK ₭ -- 1 VR1 (VR1OLD) à LKR Rs -- 1 VR1 (VR1OLD) à MDL L -- 1 VR1 (VR1OLD) à MGA Ar -- 1 VR1 (VR1OLD) à MOP P -- 1 VR1 (VR1OLD) à MVR .ރ -- 1 VR1 (VR1OLD) à MWK MK -- 1 VR1 (VR1OLD) à MZN MT -- 1 VR1 (VR1OLD) à NPR Rs -- 1 VR1 (VR1OLD) à PYG ₲ -- 1 VR1 (VR1OLD) à RWF Fr -- 1 VR1 (VR1OLD) à SBD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à SCR ₨ -- 1 VR1 (VR1OLD) à SRD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à SVC $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à SZL L -- 1 VR1 (VR1OLD) à TMT m -- 1 VR1 (VR1OLD) à TND د.ت -- 1 VR1 (VR1OLD) à TTD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à UGX Sh -- 1 VR1 (VR1OLD) à XAF Fr -- 1 VR1 (VR1OLD) à XCD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à XOF Fr -- 1 VR1 (VR1OLD) à XPF Fr -- 1 VR1 (VR1OLD) à BWP P -- 1 VR1 (VR1OLD) à BZD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à CVE $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à DJF Fr -- 1 VR1 (VR1OLD) à DOP $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à DZD د.ج -- 1 VR1 (VR1OLD) à FJD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à GNF Fr -- 1 VR1 (VR1OLD) à GTQ Q -- 1 VR1 (VR1OLD) à GYD $ -- 1 VR1 (VR1OLD) à ISK kr --

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur VR1 Combien vaut VR1 (VR1OLD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de VR1OLD en USD est de -- USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de VR1OLD à USD ? -- . Consultez le Le prix actuel de VR1OLD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de VR1 ? La capitalisation boursière de VR1OLD est de -- USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de VR1OLD ? L'offre en circulation de VR1OLD est de -- USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VR1OLD ? VR1OLD a atteint un prix ATH de -- USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VR1OLD ? VR1OLD a vu un prix ATL de -- USD . Quel est le volume de trading de VR1OLD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VR1OLD est de -- USD . Est-ce que VR1OLD va augmenter cette année ? VR1OLD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VR1OLD pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur VR1 (VR1OLD)

Temps (UTC+8) Type Information 10-07 15:18:00 Mises à jour de l'industrie L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité" 10-07 12:23:00 Mises à jour de l'industrie Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH) 10-07 07:38:00 Mises à jour de l'industrie Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre 10-06 20:37:00 Mises à jour de l'industrie 2 10-06 18:13:00 Mises à jour de l'industrie L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans 10-05 21:29:00 Mises à jour de l'industrie La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

