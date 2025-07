Informations sur Victoria VR (VR)

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Site officiel : https://victoriavr.com/ Livre blanc : https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd