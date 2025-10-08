Le prix en temps réel de Falcon Finance est aujourd'hui de 0.9958 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de USDF à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix USDF facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Falcon Finance est aujourd'hui de 0.9958 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de USDF à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix USDF facilement sur MEXC maintenant.

Cours Falcon Finance(USDF)

$0.9958
$0.9958$0.9958
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 14:00:32 (UTC+8)

Informations sur le prix de Falcon Finance (USDF) en USD

$ 0.982
$ 0.982$ 0.982
$ 0.9989
$ 0.9989$ 0.9989
$ 0.982
$ 0.982$ 0.982

$ 0.9989
$ 0.9989$ 0.9989

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

Le prix en temps réel de Falcon Finance (USDF) est de $ 0.9958. Au cours des dernières 24 heures, USDF a évolué entre un minimum de $ 0.982 et un maximum de $ 0.9989, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDF est $ 1.0243014891348232, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.909369011278203.

En termes de performance à court terme, USDF a évolué de +0.38% au cours de la dernière heure, +0.39% sur 24 heures et de -0.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Falcon Finance (USDF)

$ 1.48B
$ 1.48B$ 1.48B

$ 95.52K
$ 95.52K$ 95.52K

$ 1.48B
$ 1.48B$ 1.48B

1.49B
1.49B 1.49B

1,491,041,050.2929568
1,491,041,050.2929568 1,491,041,050.2929568

La capitalisation boursière actuelle de Falcon Finance est de $ 1.48B, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 95.52K. L'offre en circulation de USDF est de 1.49B, avec une offre totale de 1491041050.2929568. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.48B.

Historique du prix de Falcon Finance (USDF) en USD

Suivez la variation du prix de Falcon Finance aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

Aujourd'hui$ +0.003869+0.39%
30 jours$ +0.0084+0.85%
60 jours$ +0.0141+1.43%
90 jours$ +0.0958+10.64%
Variation du prix de Falcon Finance aujourd'hui

Aujourd'hui, USDF a enregistré une variation de $ +0.003869 (+0.39%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Falcon Finance sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.0084 (+0.85%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Falcon Finance

En élargissant la vue à 60 jours, USDF a constaté une variation de $ +0.0141 (+1.43%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Falcon Finance sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0958 (+10.64%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Qu'est-ce que Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance est un protocole de dollar synthétique nouvelle génération, conçu pour offrir un rendement durable et compétitif quelles que soient les conditions de marché. S'appuyant sur des cadres de gestion des risques de niveau institutionnel et une transparence totale, Falcon Finance établit une nouvelle référence pour les actifs synthétiques dans la finance décentralisée.

Falcon Finance est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Falcon Finance. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Prévision de prix de Falcon Finance (USD)

Pour une compréhension plus approfondie de Falcon Finance, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Falcon Finance
Explorateur de blocs

Livre blanc
Site officiel de Falcon Finance
Explorateur de blocs

Combien vaut Falcon Finance (USDF) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de USDF en USD est de 0.9958 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de USDF à USD ?
Le prix actuel de USDF en USD est $ 0.9958. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Falcon Finance ?
La capitalisation boursière de USDF est de $ 1.48B USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de USDF ?
L'offre en circulation de USDF est de 1.49B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de USDF ?
USDF a atteint un prix ATH de 1.0243014891348232 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de USDF ?
USDF a vu un prix ATL de 0.909369011278203 USD.
Quel est le volume de trading de USDF ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour USDF est de $ 95.52K USD.
Est-ce que USDF va augmenter cette année ?
USDF pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de USDF pour une analyse plus approfondie.
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

