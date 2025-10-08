Le prix en temps réel de Uranus est aujourd'hui de 0.20217 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de URANUS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix URANUS facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Uranus est aujourd'hui de 0.20217 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de URANUS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix URANUS facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur URANUS

Informations sur le prix de URANUS

Tokenomics de URANUS

Prévisions de prix de URANUS

Historique de URANUS

Guide d'achat de URANUS

Convertisseur de URANUS en monnaie fiduciaire

URANUS au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Uranus

Cours Uranus(URANUS)

Prix en temps réel : 1 URANUS à USD

$0.20217
$0.20217$0.20217
+1.24%1D
USD
Graphique du prix de Uranus (URANUS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 06:46:01 (UTC+8)

Informations sur le prix de Uranus (URANUS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.19097
$ 0.19097$ 0.19097
Bas 24 h
$ 0.25
$ 0.25$ 0.25
Haut 24 h

$ 0.19097
$ 0.19097$ 0.19097

$ 0.25
$ 0.25$ 0.25

--
----

--
----

+5.51%

+1.24%

-9.08%

-9.08%

Le prix en temps réel de Uranus (URANUS) est de $ 0.20217. Au cours des dernières 24 heures, URANUS a évolué entre un minimum de $ 0.19097 et un maximum de $ 0.25, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de URANUS est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, URANUS a évolué de +5.51% au cours de la dernière heure, +1.24% sur 24 heures et de -9.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Uranus (URANUS)

--
----

$ 102.34K
$ 102.34K$ 102.34K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Uranus est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 102.34K. L'offre en circulation de URANUS est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Uranus (URANUS) en USD

Suivez la variation du prix de Uranus aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0024762+1.24%
30 jours$ -0.06541-24.45%
60 jours$ -0.26023-56.28%
90 jours$ +0.09884+95.65%
Variation du prix de Uranus aujourd'hui

Aujourd'hui, URANUS a enregistré une variation de $ +0.0024762 (+1.24%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Uranus sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.06541 (-24.45%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Uranus

En élargissant la vue à 60 jours, URANUS a constaté une variation de $ -0.26023 (-56.28%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Uranus sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.09884 (+95.65%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Uranus (URANUS) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Uranus.

Qu'est-ce que Uranus (URANUS)

Uranus est un memecoin sur le thème des planètes, lancé par @jup_studio, similaire dans son concept à Jupiter et Meteora.

Uranus est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Uranus. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de URANUSpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Uranus sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Uranus fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Uranus (USD)

Combien vaudra Uranus (URANUS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Uranus (URANUS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Uranus.

Consultez la prévision de prix de Uranus maintenant !

Tokenomics de Uranus (URANUS)

Comprendre la tokenomics de Uranus (URANUS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token URANUS !

Guide d'achat de Uranus (URANUS)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Uranus? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Uranus. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

URANUS en devises locales

1 Uranus (URANUS) à VND
5,320.10355
1 Uranus (URANUS) à AUD
A$0.3052767
1 Uranus (URANUS) à GBP
0.1496058
1 Uranus (URANUS) à EUR
0.1718445
1 Uranus (URANUS) à USD
$0.20217
1 Uranus (URANUS) à MYR
RM0.8511357
1 Uranus (URANUS) à TRY
8.4325107
1 Uranus (URANUS) à JPY
¥30.52767
1 Uranus (URANUS) à ARS
ARS$289.2264237
1 Uranus (URANUS) à RUB
16.5920919
1 Uranus (URANUS) à INR
17.9385441
1 Uranus (URANUS) à IDR
Rp3,369.4986522
1 Uranus (URANUS) à KRW
286.3596531
1 Uranus (URANUS) à PHP
11.7642723
1 Uranus (URANUS) à EGP
￡E.9.6172269
1 Uranus (URANUS) à BRL
R$1.0816095
1 Uranus (URANUS) à CAD
C$0.2810163
1 Uranus (URANUS) à BDT
24.644523
1 Uranus (URANUS) à NGN
297.3071586
1 Uranus (URANUS) à COP
$780.57837
1 Uranus (URANUS) à ZAR
R.3.477324
1 Uranus (URANUS) à UAH
8.3657946
1 Uranus (URANUS) à TZS
T.Sh.496.73169
1 Uranus (URANUS) à VES
Bs37.40145
1 Uranus (URANUS) à CLP
$194.28537
1 Uranus (URANUS) à PKR
Rs57.335412
1 Uranus (URANUS) à KZT
109.3982304
1 Uranus (URANUS) à THB
฿6.5685033
1 Uranus (URANUS) à TWD
NT$6.1742718
1 Uranus (URANUS) à AED
د.إ0.7419639
1 Uranus (URANUS) à CHF
Fr0.1597143
1 Uranus (URANUS) à HKD
HK$1.5728826
1 Uranus (URANUS) à AMD
֏77.4290883
1 Uranus (URANUS) à MAD
.د.م1.8458121
1 Uranus (URANUS) à MXN
$3.7158846
1 Uranus (URANUS) à SAR
ريال0.7581375
1 Uranus (URANUS) à ETB
Br29.4278652
1 Uranus (URANUS) à KES
KSh26.1628197
1 Uranus (URANUS) à JOD
د.أ0.14333853
1 Uranus (URANUS) à PLN
0.7358988
1 Uranus (URANUS) à RON
лв0.8834829
1 Uranus (URANUS) à SEK
kr1.900398
1 Uranus (URANUS) à BGN
лв0.3376239
1 Uranus (URANUS) à HUF
Ft68.1616155
1 Uranus (URANUS) à CZK
4.2273747
1 Uranus (URANUS) à KWD
د.ك0.06186402
1 Uranus (URANUS) à ILS
0.6610959
1 Uranus (URANUS) à BOB
Bs1.4010381
1 Uranus (URANUS) à AZN
0.343689
1 Uranus (URANUS) à TJS
SM1.8761376
1 Uranus (URANUS) à GEL
0.5478807
1 Uranus (URANUS) à AOA
Kz184.2921069
1 Uranus (URANUS) à BHD
.د.ب0.07601592
1 Uranus (URANUS) à BMD
$0.20217
1 Uranus (URANUS) à DKK
kr1.293888
1 Uranus (URANUS) à HNL
L5.3130276
1 Uranus (URANUS) à MUR
9.1886265
1 Uranus (URANUS) à NAD
$3.4813674
1 Uranus (URANUS) à NOK
kr2.0136132
1 Uranus (URANUS) à NZD
$0.3477324
1 Uranus (URANUS) à PAB
B/.0.20217
1 Uranus (URANUS) à PGK
K0.849114
1 Uranus (URANUS) à QAR
ر.ق0.7379205
1 Uranus (URANUS) à RSD
дин.20.3160633
1 Uranus (URANUS) à UZS
soʻm2,435.7825723
1 Uranus (URANUS) à ALL
L16.7841534
1 Uranus (URANUS) à ANG
ƒ0.3618843
1 Uranus (URANUS) à AWG
ƒ0.3618843
1 Uranus (URANUS) à BBD
$0.40434
1 Uranus (URANUS) à BAM
KM0.3376239
1 Uranus (URANUS) à BIF
Fr596.19933
1 Uranus (URANUS) à BND
$0.2607993
1 Uranus (URANUS) à BSD
$0.20217
1 Uranus (URANUS) à JMD
$32.3977425
1 Uranus (URANUS) à KHR
811.9268502
1 Uranus (URANUS) à KMF
Fr85.51791
1 Uranus (URANUS) à LAK
4,394.9999121
1 Uranus (URANUS) à LKR
Rs61.2251628
1 Uranus (URANUS) à MDL
L3.376239
1 Uranus (URANUS) à MGA
Ar902.5434876
1 Uranus (URANUS) à MOP
P1.6214034
1 Uranus (URANUS) à MVR
3.093201
1 Uranus (URANUS) à MWK
MK350.9893587
1 Uranus (URANUS) à MZN
MT12.918663
1 Uranus (URANUS) à NPR
Rs28.7324004
1 Uranus (URANUS) à PYG
1,413.77481
1 Uranus (URANUS) à RWF
Fr293.75301
1 Uranus (URANUS) à SBD
$1.6638591
1 Uranus (URANUS) à SCR
2.9152914
1 Uranus (URANUS) à SRD
$7.6945902
1 Uranus (URANUS) à SVC
$1.7710092
1 Uranus (URANUS) à SZL
L3.4793457
1 Uranus (URANUS) à TMT
m0.707595
1 Uranus (URANUS) à TND
د.ت0.59154942
1 Uranus (URANUS) à TTD
$1.374756
1 Uranus (URANUS) à UGX
Sh697.08216
1 Uranus (URANUS) à XAF
Fr113.61954
1 Uranus (URANUS) à XCD
$0.545859
1 Uranus (URANUS) à XOF
Fr113.61954
1 Uranus (URANUS) à XPF
Fr20.62134
1 Uranus (URANUS) à BWP
P2.6929044
1 Uranus (URANUS) à BZD
$0.4063617
1 Uranus (URANUS) à CVE
$19.1192169
1 Uranus (URANUS) à DJF
Fr35.98626
1 Uranus (URANUS) à DOP
$12.6720156
1 Uranus (URANUS) à DZD
د.ج26.2982736
1 Uranus (URANUS) à FJD
$0.4548825
1 Uranus (URANUS) à GNF
Fr1,757.86815
1 Uranus (URANUS) à GTQ
Q1.5506439
1 Uranus (URANUS) à GYD
$42.3465282
1 Uranus (URANUS) à ISK
kr24.46257

Ressources de Uranus

Pour une compréhension plus approfondie de Uranus, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Uranus

Combien vaut Uranus (URANUS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de URANUS en USD est de 0.20217 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de URANUS à USD ?
Le prix actuel de URANUS en USD est $ 0.20217. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Uranus ?
La capitalisation boursière de URANUS est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de URANUS ?
L'offre en circulation de URANUS est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de URANUS ?
URANUS a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de URANUS ?
URANUS a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de URANUS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour URANUS est de $ 102.34K USD.
Est-ce que URANUS va augmenter cette année ?
URANUS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de URANUS pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 06:46:01 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Uranus (URANUS)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour URANUS vers USD

Montant

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.20217 USD

Trader URANUS

URANUS/USDT
$0.20217
$0.20217$0.20217
+1.23%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme