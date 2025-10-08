Le prix en temps réel de Tesla xStock est aujourd'hui de 448.54 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TSLAX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TSLAX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Tesla xStock est aujourd'hui de 448.54 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TSLAX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TSLAX facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Tesla xStock

Cours Tesla xStock(TSLAX)

Prix en temps réel : 1 TSLAX à USD

$448.49
$448.49
+1.78%1D
USD
Graphique du prix de Tesla xStock (TSLAX) en temps réel
Informations sur le prix de Tesla xStock (TSLAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 438.49
$ 438.49
Bas 24 h
$ 456.5
$ 456.5
Haut 24 h

$ 438.49
$ 438.49

$ 456.5
$ 456.5

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007

+0.58%

+1.78%

+2.16%

+2.16%

Le prix en temps réel de Tesla xStock (TSLAX) est de $ 448.54. Au cours des dernières 24 heures, TSLAX a évolué entre un minimum de $ 438.49 et un maximum de $ 456.5, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TSLAX est $ 474.6824248978316, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 290.2836164741007.

En termes de performance à court terme, TSLAX a évolué de +0.58% au cours de la dernière heure, +1.78% sur 24 heures et de +2.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tesla xStock (TSLAX)

No.706

$ 36.33M
$ 36.33M

$ 61.39K
$ 61.39K

$ 36.33M
$ 36.33M

81.00K
81.00K

--
--

80,998.2226627
80,998.2226627

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Tesla xStock est de $ 36.33M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 61.39K. L'offre en circulation de TSLAX est de 81.00K, avec une offre totale de 80998.2226627. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 36.33M.

Historique du prix de Tesla xStock (TSLAX) en USD

Suivez la variation du prix de Tesla xStock aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +7.8435+1.78%
30 jours$ +94.51+26.69%
60 jours$ +120.16+36.59%
90 jours$ +152.21+51.36%
Variation du prix de Tesla xStock aujourd'hui

Aujourd'hui, TSLAX a enregistré une variation de $ +7.8435 (+1.78%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Tesla xStock sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +94.51 (+26.69%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Tesla xStock

En élargissant la vue à 60 jours, TSLAX a constaté une variation de $ +120.16 (+36.59%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Tesla xStock sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +152.21 (+51.36%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Tesla xStock (TSLAX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Tesla xStock.

Qu'est-ce que Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens SPL sur Solana et ERC-20. TSLAx suit le prix de l'action Tesla, Inc. (l'actif sous-jacent). TSLAx est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de l'action Tesla, Inc., tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

Tesla xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Tesla xStock. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de TSLAXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Tesla xStock sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Tesla xStock fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Tesla xStock (USD)

Combien vaudra Tesla xStock (TSLAX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Tesla xStock (TSLAX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Tesla xStock.

Consultez la prévision de prix de Tesla xStock maintenant !

Tokenomics de Tesla xStock (TSLAX)

Comprendre la tokenomics de Tesla xStock (TSLAX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TSLAX !

Guide d'achat de Tesla xStock (TSLAX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Tesla xStock? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Tesla xStock. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

TSLAX en devises locales

1 Tesla xStock (TSLAX) à VND
11,803,330.1
1 Tesla xStock (TSLAX) à AUD
A$677.2954
1 Tesla xStock (TSLAX) à GBP
331.9196
1 Tesla xStock (TSLAX) à EUR
381.259
1 Tesla xStock (TSLAX) à USD
$448.54
1 Tesla xStock (TSLAX) à MYR
RM1,888.3534
1 Tesla xStock (TSLAX) à TRY
18,704.118
1 Tesla xStock (TSLAX) à JPY
¥67,729.54
1 Tesla xStock (TSLAX) à ARS
ARS$641,685.8094
1 Tesla xStock (TSLAX) à RUB
36,811.6778
1 Tesla xStock (TSLAX) à INR
39,798.9542
1 Tesla xStock (TSLAX) à IDR
Rp7,475,663.6764
1 Tesla xStock (TSLAX) à KRW
634,423.9468
1 Tesla xStock (TSLAX) à PHP
26,055.6886
1 Tesla xStock (TSLAX) à EGP
￡E.21,341.5332
1 Tesla xStock (TSLAX) à BRL
R$2,395.2036
1 Tesla xStock (TSLAX) à CAD
C$623.4706
1 Tesla xStock (TSLAX) à BDT
54,645.6282
1 Tesla xStock (TSLAX) à NGN
659,613.9532
1 Tesla xStock (TSLAX) à COP
$1,731,812.94
1 Tesla xStock (TSLAX) à ZAR
R.7,710.4026
1 Tesla xStock (TSLAX) à UAH
18,547.129
1 Tesla xStock (TSLAX) à TZS
T.Sh.1,102,062.78
1 Tesla xStock (TSLAX) à VES
Bs82,979.9
1 Tesla xStock (TSLAX) à CLP
$430,149.86
1 Tesla xStock (TSLAX) à PKR
Rs126,133.9334
1 Tesla xStock (TSLAX) à KZT
242,583.8882
1 Tesla xStock (TSLAX) à THB
฿14,559.6084
1 Tesla xStock (TSLAX) à TWD
NT$13,658.043
1 Tesla xStock (TSLAX) à AED
د.إ1,646.1418
1 Tesla xStock (TSLAX) à CHF
Fr354.3466
1 Tesla xStock (TSLAX) à HKD
HK$3,489.6412
1 Tesla xStock (TSLAX) à AMD
֏171,656.258
1 Tesla xStock (TSLAX) à MAD
.د.م4,086.1994
1 Tesla xStock (TSLAX) à MXN
$8,239.6798
1 Tesla xStock (TSLAX) à SAR
ريال1,682.025
1 Tesla xStock (TSLAX) à ETB
Br64,814.03
1 Tesla xStock (TSLAX) à KES
KSh58,014.1636
1 Tesla xStock (TSLAX) à JOD
د.أ318.01486
1 Tesla xStock (TSLAX) à PLN
1,632.6856
1 Tesla xStock (TSLAX) à RON
лв1,955.6344
1 Tesla xStock (TSLAX) à SEK
kr4,207.3052
1 Tesla xStock (TSLAX) à BGN
лв749.0618
1 Tesla xStock (TSLAX) à HUF
Ft151,023.418
1 Tesla xStock (TSLAX) à CZK
9,361.0298
1 Tesla xStock (TSLAX) à KWD
د.ك137.25324
1 Tesla xStock (TSLAX) à ILS
1,466.7258
1 Tesla xStock (TSLAX) à BOB
Bs3,103.8968
1 Tesla xStock (TSLAX) à AZN
762.518
1 Tesla xStock (TSLAX) à TJS
SM4,162.4512
1 Tesla xStock (TSLAX) à GEL
1,224.5142
1 Tesla xStock (TSLAX) à AOA
Kz408,875.6078
1 Tesla xStock (TSLAX) à BHD
.د.ب169.09958
1 Tesla xStock (TSLAX) à BMD
$448.54
1 Tesla xStock (TSLAX) à DKK
kr2,866.1706
1 Tesla xStock (TSLAX) à HNL
L11,774.175
1 Tesla xStock (TSLAX) à MUR
20,386.143
1 Tesla xStock (TSLAX) à NAD
$7,710.4026
1 Tesla xStock (TSLAX) à NOK
kr4,462.973
1 Tesla xStock (TSLAX) à NZD
$771.4888
1 Tesla xStock (TSLAX) à PAB
B/.448.54
1 Tesla xStock (TSLAX) à PGK
K1,874.8972
1 Tesla xStock (TSLAX) à QAR
ر.ق1,632.6856
1 Tesla xStock (TSLAX) à RSD
дин.45,010.989
1 Tesla xStock (TSLAX) à UZS
soʻm5,404,095.1426
1 Tesla xStock (TSLAX) à ALL
L37,053.8894
1 Tesla xStock (TSLAX) à ANG
ƒ802.8866
1 Tesla xStock (TSLAX) à AWG
ƒ802.8866
1 Tesla xStock (TSLAX) à BBD
$897.08
1 Tesla xStock (TSLAX) à BAM
KM749.0618
1 Tesla xStock (TSLAX) à BIF
Fr1,322,744.46
1 Tesla xStock (TSLAX) à BND
$578.6166
1 Tesla xStock (TSLAX) à BSD
$448.54
1 Tesla xStock (TSLAX) à JMD
$71,833.681
1 Tesla xStock (TSLAX) à KHR
1,801,363.5524
1 Tesla xStock (TSLAX) à KMF
Fr188,835.34
1 Tesla xStock (TSLAX) à LAK
9,750,869.3702
1 Tesla xStock (TSLAX) à LKR
Rs135,755.1164
1 Tesla xStock (TSLAX) à MDL
L7,486.1326
1 Tesla xStock (TSLAX) à MGA
Ar2,011,387.922
1 Tesla xStock (TSLAX) à MOP
P3,597.2908
1 Tesla xStock (TSLAX) à MVR
6,862.662
1 Tesla xStock (TSLAX) à MWK
MK778,714.7794
1 Tesla xStock (TSLAX) à MZN
MT28,661.706
1 Tesla xStock (TSLAX) à NPR
Rs63,701.6508
1 Tesla xStock (TSLAX) à PYG
3,136,640.22
1 Tesla xStock (TSLAX) à RWF
Fr649,037.38
1 Tesla xStock (TSLAX) à SBD
$3,682.5134
1 Tesla xStock (TSLAX) à SCR
6,467.9468
1 Tesla xStock (TSLAX) à SRD
$17,071.4324
1 Tesla xStock (TSLAX) à SVC
$3,924.725
1 Tesla xStock (TSLAX) à SZL
L7,696.9464
1 Tesla xStock (TSLAX) à TMT
m1,574.3754
1 Tesla xStock (TSLAX) à TND
د.ت1,304.80286
1 Tesla xStock (TSLAX) à TTD
$3,045.5866
1 Tesla xStock (TSLAX) à UGX
Sh1,541,183.44
1 Tesla xStock (TSLAX) à XAF
Fr251,630.94
1 Tesla xStock (TSLAX) à XCD
$1,211.058
1 Tesla xStock (TSLAX) à XOF
Fr251,630.94
1 Tesla xStock (TSLAX) à XPF
Fr45,751.08
1 Tesla xStock (TSLAX) à BWP
P5,970.0674
1 Tesla xStock (TSLAX) à BZD
$901.5654
1 Tesla xStock (TSLAX) à CVE
$42,499.165
1 Tesla xStock (TSLAX) à DJF
Fr79,391.58
1 Tesla xStock (TSLAX) à DOP
$28,096.5456
1 Tesla xStock (TSLAX) à DZD
د.ج58,251.8898
1 Tesla xStock (TSLAX) à FJD
$1,009.215
1 Tesla xStock (TSLAX) à GNF
Fr3,900,055.3
1 Tesla xStock (TSLAX) à GTQ
Q3,435.8164
1 Tesla xStock (TSLAX) à GYD
$93,874.9366
1 Tesla xStock (TSLAX) à ISK
kr54,273.34

Ressources de Tesla xStock

Pour une compréhension plus approfondie de Tesla xStock, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Tesla xStock
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Tesla xStock

Combien vaut Tesla xStock (TSLAX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TSLAX en USD est de 448.54 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TSLAX à USD ?
Le prix actuel de TSLAX en USD est $ 448.54. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Tesla xStock ?
La capitalisation boursière de TSLAX est de $ 36.33M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TSLAX ?
L'offre en circulation de TSLAX est de 81.00K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TSLAX ?
TSLAX a atteint un prix ATH de 474.6824248978316 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TSLAX ?
TSLAX a vu un prix ATL de 290.2836164741007 USD.
Quel est le volume de trading de TSLAX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TSLAX est de $ 61.39K USD.
Est-ce que TSLAX va augmenter cette année ?
TSLAX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TSLAX pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Tesla xStock (TSLAX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

$448.49
