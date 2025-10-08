Le prix en temps réel de TRWA est aujourd'hui de 0.008752 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TRWA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TRWA facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de TRWA est aujourd'hui de 0.008752 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TRWA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TRWA facilement sur MEXC maintenant.

Cours TRWA(TRWA)

Prix en temps réel : 1 TRWA à USD

$0.008751$0.008751
-1.91%1D
USD
Graphique du prix de TRWA (TRWA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 01:46:44 (UTC+8)

Informations sur le prix de TRWA (TRWA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0087$ 0.0087
Bas 24 h
$ 0.010549$ 0.010549
Haut 24 h

$ 0.0087$ 0.0087

$ 0.010549$ 0.010549

$ 0.020769324352142213
$ 0.020769324352142213$ 0.020769324352142213

$ 0.002175266589617683
$ 0.002175266589617683$ 0.002175266589617683

-2.25%

-1.91%

+2.06%

+2.06%

Le prix en temps réel de TRWA (TRWA) est de $ 0.008752. Au cours des dernières 24 heures, TRWA a évolué entre un minimum de $ 0.0087 et un maximum de $ 0.010549, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TRWA est $ 0.020769324352142213, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.002175266589617683.

En termes de performance à court terme, TRWA a évolué de -2.25% au cours de la dernière heure, -1.91% sur 24 heures et de +2.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TRWA (TRWA)

No.483

$ 61.26M$ 61.26M

$ 351.41K$ 351.41K

$ 87.52M$ 87.52M

7.00B 7.00B

10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000 10,000,000,000

70.00%

ETH

La capitalisation boursière actuelle de TRWA est de $ 61.26M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 351.41K. L'offre en circulation de TRWA est de 7.00B, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 87.52M.

Historique du prix de TRWA (TRWA) en USD

Suivez la variation du prix de TRWA aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0001704-1.91%
30 jours$ -0.001194-12.01%
60 jours$ +0.001613+22.59%
90 jours$ +0.003362+62.37%
Variation du prix de TRWA aujourd'hui

Aujourd'hui, TRWA a enregistré une variation de $ -0.0001704 (-1.91%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de TRWA sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.001194 (-12.01%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de TRWA

En élargissant la vue à 60 jours, TRWA a constaté une variation de $ +0.001613 (+22.59%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de TRWA sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.003362 (+62.37%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de TRWA (TRWA) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de TRWA.

Qu'est-ce que TRWA (TRWA)

TRWA est un projet de token sur la chaîne Ethereum. Son nom pourrait provenir d'un acronyme représentant un plan stratégique ou une vision fondamentale.

TRWA est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en TRWA. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de TRWApour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le TRWA sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de TRWA fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de TRWA (USD)

Combien vaudra TRWA (TRWA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs TRWA (TRWA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour TRWA.

Consultez la prévision de prix de TRWA maintenant !

Tokenomics de TRWA (TRWA)

Comprendre la tokenomics de TRWA (TRWA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TRWA !

Guide d'achat de TRWA (TRWA)

Vous cherchez à savoir comment acheter du TRWA? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du TRWA. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

TRWA en devises locales

Ressources de TRWA

Pour une compréhension plus approfondie de TRWA, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de TRWA
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur TRWA

Combien vaut TRWA (TRWA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TRWA en USD est de 0.008752 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TRWA à USD ?
Le prix actuel de TRWA en USD est $ 0.008752. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de TRWA ?
La capitalisation boursière de TRWA est de $ 61.26M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TRWA ?
L'offre en circulation de TRWA est de 7.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TRWA ?
TRWA a atteint un prix ATH de 0.020769324352142213 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TRWA ?
TRWA a vu un prix ATL de 0.002175266589617683 USD.
Quel est le volume de trading de TRWA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TRWA est de $ 351.41K USD.
Est-ce que TRWA va augmenter cette année ?
TRWA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TRWA pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 01:46:44 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

