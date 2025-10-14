Le prix en temps réel de Treehouse est aujourd'hui de 0.1777 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TREE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TREE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Treehouse est aujourd'hui de 0.1777 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TREE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TREE facilement sur MEXC maintenant.

Cours Treehouse(TREE)

$0.1777
$0.1777$0.1777
-1.82%1D
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 12:35:26 (UTC+8)

Informations sur le prix de Treehouse (TREE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.1712
$ 0.1712$ 0.1712
Bas 24 h
$ 0.1862
$ 0.1862$ 0.1862
Haut 24 h

$ 0.1712
$ 0.1712$ 0.1712

$ 0.1862
$ 0.1862$ 0.1862

--
----

--
----

+0.28%

-1.82%

-34.65%

-34.65%

Le prix en temps réel de Treehouse (TREE) est de $ 0.1777. Au cours des dernières 24 heures, TREE a évolué entre un minimum de $ 0.1712 et un maximum de $ 0.1862, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché.

En termes de performance à court terme, TREE a évolué de +0.28% au cours de la dernière heure, -1.82% sur 24 heures et de -34.65% au cours des 7 derniers jours.

Informations de marché pour Treehouse (TREE)

--
----

$ 289.87K
$ 289.87K$ 289.87K

$ 177.70M
$ 177.70M$ 177.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

La capitalisation boursière actuelle de Treehouse est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 289.87K. L'offre en circulation de TREE est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 177.70M.

Historique du prix de Treehouse (TREE) en USD

Suivez la variation du prix de Treehouse aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.003294-1.82%
30 jours$ -0.1557-46.71%
60 jours$ -0.1911-51.82%
90 jours$ +0.0777+77.70%
Variation du prix de Treehouse aujourd'hui

Aujourd'hui, TREE a enregistré une variation de $ -0.003294 (-1.82%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Treehouse sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.1557 (-46.71%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Treehouse

En élargissant la vue à 60 jours, TREE a constaté une variation de $ -0.1911 (-51.82%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Treehouse sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0777 (+77.70%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Treehouse (TREE) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Treehouse.

Qu'est-ce que Treehouse (TREE)

Le Treehouse Protocol introduit des primitives innovantes de revenu fixe, en commençant par le premier tAsset de Treehouse, le tETH, un token de staking liquide qui permet à ses utilisateurs de participer à la convergence des taux d'intérêt on-chain d'Ethereum tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s'impliquer dans les activités DeFi. Treehouse Protocol est également à l'origine du mécanisme de consensus Decentralized Offered Rates (DOR) pour la définition décentralisée de taux de référence, ouvrant la voie à une gamme de produits de revenu fixe adossés à des actifs numériques.

Treehouse est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Treehouse. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Combien vaut Treehouse (TREE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TREE en USD est de 0.1777 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TREE à USD ?
Le prix actuel de TREE en USD est $ 0.1777. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Treehouse ?
La capitalisation boursière de TREE est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TREE ?
L'offre en circulation de TREE est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TREE ?
TREE a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TREE ?
TREE a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de TREE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TREE est de $ 289.87K USD.
Est-ce que TREE va augmenter cette année ?
TREE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TREE pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

