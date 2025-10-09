Le prix en temps réel de TOWER Ecosystem est aujourd'hui de 0.0010851 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TOWER à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TOWER facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de TOWER Ecosystem est aujourd'hui de 0.0010851 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TOWER à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TOWER facilement sur MEXC maintenant.

Cours TOWER Ecosystem(TOWER)

Prix en temps réel : 1 TOWER à USD

$0.0010851
$0.0010851
0.00%1D
USD
Graphique du prix de TOWER Ecosystem (TOWER) en temps réel
Informations sur le prix de TOWER Ecosystem (TOWER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0010746
$ 0.0010746
Bas 24 h
$ 0.0011525
$ 0.0011525
Haut 24 h

$ 0.0010746
$ 0.0010746

$ 0.0011525
$ 0.0011525

--
--

--
--

0.00%

0.00%

+19.24%

+19.24%

Le prix en temps réel de TOWER Ecosystem (TOWER) est de $ 0.0010851. Au cours des dernières 24 heures, TOWER a évolué entre un minimum de $ 0.0010746 et un maximum de $ 0.0011525, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TOWER est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, TOWER a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, 0.00% sur 24 heures et de +19.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TOWER Ecosystem (TOWER)

--
----

$ 37.46
$ 37.46

$ 10.85M
$ 10.85M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

BASE

La capitalisation boursière actuelle de TOWER Ecosystem est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 37.46. L'offre en circulation de TOWER est de --, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.85M.

Historique du prix de TOWER Ecosystem (TOWER) en USD

Suivez la variation du prix de TOWER Ecosystem aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 00.00%
30 jours$ -0.000425-28.15%
60 jours$ -0.0002164-16.63%
90 jours$ +0.0007851+261.70%
Variation du prix de TOWER Ecosystem aujourd'hui

Aujourd'hui, TOWER a enregistré une variation de $ 0 (0.00%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de TOWER Ecosystem sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.000425 (-28.15%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de TOWER Ecosystem

En élargissant la vue à 60 jours, TOWER a constaté une variation de $ -0.0002164 (-16.63%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de TOWER Ecosystem sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0007851 (+261.70%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de TOWER Ecosystem (TOWER) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de TOWER Ecosystem.

Qu'est-ce que TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en TOWER Ecosystem. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de TOWERpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le TOWER Ecosystem sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de TOWER Ecosystem fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de TOWER Ecosystem (USD)

Combien vaudra TOWER Ecosystem (TOWER) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs TOWER Ecosystem (TOWER) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour TOWER Ecosystem.

Consultez la prévision de prix de TOWER Ecosystem maintenant !

Tokenomics de TOWER Ecosystem (TOWER)

Comprendre la tokenomics de TOWER Ecosystem (TOWER) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TOWER !

Guide d'achat de TOWER Ecosystem (TOWER)

Vous cherchez à savoir comment acheter du TOWER Ecosystem? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du TOWER Ecosystem. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

TOWER en devises locales

1 TOWER Ecosystem (TOWER) à VND
28.5544065
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à AUD
A$0.001638501
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à GBP
0.000802974
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à EUR
0.000933186
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à USD
$0.0010851
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à MYR
RM0.004568271
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à TRY
0.04524867
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à JPY
¥0.1649352
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à ARS
ARS$1.552354911
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à RUB
0.088370544
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à INR
0.096346029
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à IDR
Rp18.084992766
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à KRW
1.54572495
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à PHP
0.062957502
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à EGP
￡E.0.051596505
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BRL
R$0.005805285
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à CAD
C$0.001508289
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BDT
0.132176031
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à NGN
1.595726358
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à COP
$4.222178355
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à ZAR
R.0.018609465
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à UAH
0.045009948
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à TZS
T.Sh.2.6660907
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à VES
Bs0.2007435
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à CLP
$1.030845
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à PKR
Rs0.305140971
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à KZT
0.586539954
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à THB
฿0.03526575
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à TWD
NT$0.033171507
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à AED
د.إ0.003982317
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à CHF
Fr0.00086808
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à HKD
HK$0.008442078
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à AMD
֏0.41526777
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à MAD
.د.م0.009885261
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à MXN
$0.019900734
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à SAR
ريال0.004069125
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à ETB
Br0.15723099
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à KES
KSh0.14052045
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à JOD
د.أ0.0007693359
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à PLN
0.003971466
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à RON
лв0.004763589
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à SEK
kr0.010254195
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BGN
лв0.001822968
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à HUF
Ft0.365960826
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à CZK
0.0227871
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à KWD
د.ك0.0003320406
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à ILS
0.003559128
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BOB
Bs0.007498041
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à AZN
0.00184467
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à TJS
SM0.01009143
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à GEL
0.002940621
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à AOA
Kz0.994591809
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BHD
.د.ب0.0004079976
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BMD
$0.0010851
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à DKK
kr0.006977193
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à HNL
L0.028462173
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à MUR
0.049469709
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à NAD
$0.018631167
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à NOK
kr0.010840149
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à NZD
$0.001877223
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à PAB
B/.0.0010851
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à PGK
K0.004535718
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à QAR
ر.ق0.003949764
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à RSD
дин.0.109529994
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à UZS
soʻm13.073490969
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à ALL
L0.090009045
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à ANG
ƒ0.001942329
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à AWG
ƒ0.00195318
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BBD
$0.0021702
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BAM
KM0.001822968
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BIF
Fr3.1999599
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BND
$0.001399779
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BSD
$0.0010851
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à JMD
$0.17372451
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à KHR
4.357826706
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à KMF
Fr0.4589973
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à LAK
23.589129963
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à LKR
Rs0.328416366
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à MDL
L0.018273084
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à MGA
Ar4.86591393
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à MOP
P0.008691651
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à MVR
0.01660203
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à MWK
MK1.883852961
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à MZN
MT0.06933789
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à NPR
Rs0.154019094
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à PYG
7.5881043
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à RWF
Fr1.5701397
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à SBD
$0.008930373
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à SCR
0.015657993
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à SRD
$0.041396565
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à SVC
$0.009494625
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à SZL
L0.018620316
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à TMT
m0.00379785
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à TND
د.ت0.003168492
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à TTD
$0.007367829
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à UGX
Sh3.7284036
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à XAF
Fr0.6130815
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à XCD
$0.00292977
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à XOF
Fr0.6130815
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à XPF
Fr0.1106802
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BWP
P0.014442681
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à BZD
$0.002181051
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à CVE
$0.102813225
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à DJF
Fr0.1920627
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à DOP
$0.068024919
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à DZD
د.ج0.141410232
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à FJD
$0.002452326
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à GNF
Fr9.4349445
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à GTQ
Q0.008311866
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à GYD
$0.227100579
1 TOWER Ecosystem (TOWER) à ISK
kr0.1312971

Ressources de TOWER Ecosystem

Pour une compréhension plus approfondie de TOWER Ecosystem, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de TOWER Ecosystem
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur TOWER Ecosystem

Combien vaut TOWER Ecosystem (TOWER) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TOWER en USD est de 0.0010851 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TOWER à USD ?
Le prix actuel de TOWER en USD est $ 0.0010851. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de TOWER Ecosystem ?
La capitalisation boursière de TOWER est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TOWER ?
L'offre en circulation de TOWER est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TOWER ?
TOWER a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TOWER ?
TOWER a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de TOWER ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TOWER est de $ 37.46 USD.
Est-ce que TOWER va augmenter cette année ?
TOWER pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TOWER pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur TOWER Ecosystem (TOWER)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-09 06:24:00Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
10-09 00:05:00Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-08 11:51:08Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h
10-08 03:05:00Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

