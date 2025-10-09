Qu'est-ce que TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We're committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

Tokenomics de TOWER Ecosystem (TOWER)

Comprendre la tokenomics de TOWER Ecosystem (TOWER) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TOWER !

Ressources de TOWER Ecosystem

Pour une compréhension plus approfondie de TOWER Ecosystem, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Mises à jour importantes de l'industrie sur TOWER Ecosystem (TOWER)

Temps (UTC+8) Type Information 10-09 06:24:00 Mises à jour de l'industrie Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $ 10-09 00:05:00 Mises à jour de l'industrie Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures 10-08 11:51:08 Mises à jour de l'industrie Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h 10-08 03:05:00 Mises à jour de l'industrie 364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes 10-07 15:18:00 Mises à jour de l'industrie L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité" 10-07 12:23:00 Mises à jour de l'industrie Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)

