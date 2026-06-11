Qu'est-ce que Tema ?

$TEMA est le jeton officiel représentant Tema, le raton laveur le plus célèbre au monde, qui compte une audience massive en ligne de plus de 2,7 millions sur TikTok, 1,7 million sur YouTube et 314 000 sur Instagram. Ce n'est pas seulement un autre jeton-mème ; $TEMA comble le fossé entre une personnalité reconnue mondialement en ligne et le monde passionnant de la Web3, offrant ainsi une opportunité d'investissement unique liée à une audience éprouvée et extrêmement engagée.

Qu'est-ce qui rend Tema unique ?

En détenant $TEMA, vous faites partie d'une communauté dynamique et en pleine croissance, centrée autour du contenu captivant et du charisme indéniable de Tema. Cette base de fans déjà solidement établie, profondément connectée et engagée, constitue un socle solide pour une croissance organique et un développement communautaire à long terme, ce qui distingue $TEMA des tendances éphémères des mèmes. Nous ne nous contentons pas de tirer parti d'un moment viral ; nous bâtissons un écosystème durable alimenté par une audience massive préexistante.

Quelle est l'histoire de Tema ?

Tema, le raton laveur le plus célèbre au monde, a acquis une audience massive en ligne sur plusieurs plateformes, notamment TikTok, YouTube et Instagram, comptant respectivement plus de 2,7 millions, 1,7 million et 314 000 abonnés. Cette base de fans bien établie a été un facteur clé dans la création et le lancement du jeton $TEMA.

Quelles sont les prochaines étapes pour Tema ?

Nous nous engageons à apporter une valeur réelle et à construire une communauté florissante, au-delà de l'excitation initiale suscitée par le lancement du jeton. La feuille de route de $TEMA inclut la garantie que le jeton conserve son utilité et sa valeur à long terme. Cette approche multifacette favorise la fidélité et l'engagement, renforçant ainsi l'écosystème de $TEMA.

À quoi peut servir Tema ?

Le jeton $TEMA fonctionne selon un système conçu pour récompenser ses détenteurs et promouvoir la croissance de la communauté. Afin d'assurer des transactions fluides, veuillez utiliser un slippage suffisant sur les exchanges. Investir dans $TEMA n'est pas simplement une opportunité financière ; c'est un investissement dans une communauté florissante, centrée autour d'une icône en ligne adorée. Rejoignez-nous pour créer un projet Web3 durable et passionnant, où le pouvoir de l'influence des réseaux sociaux rencontre le potentiel innovant de la technologie blockchain.

Quel est le prix actuel de Tema ?

Le prix en direct de Tema (TEMA) est de €0.000026018053016670000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Tema sur le marché ?

Tema occupe actuellement le rang n°7602 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €26006.9923662705000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de TEMA ?

L'offre en circulation de TEMA est de 999933785.33388 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Tema ?

Durant les dernières 24 heures, Tema a échangé dans une fourchette comprise entre €0.000025915954705290000 (plus bas sur 24 heures) et €0.00002663064288495000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Tema est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Tema a atteint un plus haut historique de €0.0533004234559290000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.00002433343087890000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de TEMA est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Tema ?

La variation actuelle du prix de -0.69% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.