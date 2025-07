Informations sur STAT (STAT)

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

Site officiel : https://statproject.io/en/ Livre blanc : https://whitepaper-en.statproject.io Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2