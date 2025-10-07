Le prix en temps réel de Sogni AI est aujourd'hui de 0.004094 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SOGNI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SOGNI facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Sogni AI est aujourd'hui de 0.004094 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SOGNI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SOGNI facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur SOGNI

Informations sur le prix de SOGNI

Livre blanc de SOGNI

Site officiel de SOGNI

Tokenomics de SOGNI

Prévisions de prix de SOGNI

Historique de SOGNI

Guide d'achat de SOGNI

Convertisseur de SOGNI en monnaie fiduciaire

SOGNI au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Sogni AI

Cours Sogni AI(SOGNI)

Prix en temps réel : 1 SOGNI à USD

$0.004094
$0.004094$0.004094
-0.31%1D
USD
Graphique du prix de Sogni AI (SOGNI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 04:18:29 (UTC+8)

Informations sur le prix de Sogni AI (SOGNI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.003961
$ 0.003961$ 0.003961
Bas 24 h
$ 0.004213
$ 0.004213$ 0.004213
Haut 24 h

$ 0.003961
$ 0.003961$ 0.003961

$ 0.004213
$ 0.004213$ 0.004213

--
----

--
----

-0.78%

-0.31%

+26.90%

+26.90%

Le prix en temps réel de Sogni AI (SOGNI) est de $ 0.004094. Au cours des dernières 24 heures, SOGNI a évolué entre un minimum de $ 0.003961 et un maximum de $ 0.004213, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SOGNI est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, SOGNI a évolué de -0.78% au cours de la dernière heure, -0.31% sur 24 heures et de +26.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sogni AI (SOGNI)

--
----

$ 62.09K
$ 62.09K$ 62.09K

$ 40.94M
$ 40.94M$ 40.94M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

La capitalisation boursière actuelle de Sogni AI est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 62.09K. L'offre en circulation de SOGNI est de --, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 40.94M.

Historique du prix de Sogni AI (SOGNI) en USD

Suivez la variation du prix de Sogni AI aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00001273-0.31%
30 jours$ -0.000462-10.15%
60 jours$ +0.00135+49.19%
90 jours$ +0.000962+30.71%
Variation du prix de Sogni AI aujourd'hui

Aujourd'hui, SOGNI a enregistré une variation de $ -0.00001273 (-0.31%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Sogni AI sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.000462 (-10.15%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Sogni AI

En élargissant la vue à 60 jours, SOGNI a constaté une variation de $ +0.00135 (+49.19%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Sogni AI sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.000962 (+30.71%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Sogni AI (SOGNI) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Sogni AI.

Qu'est-ce que Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Sogni AI. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de SOGNIpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Sogni AI sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Sogni AI fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Sogni AI (USD)

Combien vaudra Sogni AI (SOGNI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Sogni AI (SOGNI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Sogni AI.

Consultez la prévision de prix de Sogni AI maintenant !

Tokenomics de Sogni AI (SOGNI)

Comprendre la tokenomics de Sogni AI (SOGNI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SOGNI !

Guide d'achat de Sogni AI (SOGNI)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Sogni AI? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Sogni AI. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

SOGNI en devises locales

1 Sogni AI (SOGNI) à VND
107.73361
1 Sogni AI (SOGNI) à AUD
A$0.00618194
1 Sogni AI (SOGNI) à GBP
0.00302956
1 Sogni AI (SOGNI) à EUR
0.0034799
1 Sogni AI (SOGNI) à USD
$0.004094
1 Sogni AI (SOGNI) à MYR
RM0.01723574
1 Sogni AI (SOGNI) à TRY
0.17063792
1 Sogni AI (SOGNI) à JPY
¥0.6141
1 Sogni AI (SOGNI) à ARS
ARS$5.85691734
1 Sogni AI (SOGNI) à RUB
0.339802
1 Sogni AI (SOGNI) à INR
0.36317874
1 Sogni AI (SOGNI) à IDR
Rp68.23330604
1 Sogni AI (SOGNI) à KRW
5.77430042
1 Sogni AI (SOGNI) à PHP
0.23843456
1 Sogni AI (SOGNI) à EGP
￡E.0.19479252
1 Sogni AI (SOGNI) à BRL
R$0.02173914
1 Sogni AI (SOGNI) à CAD
C$0.00569066
1 Sogni AI (SOGNI) à BDT
0.49832168
1 Sogni AI (SOGNI) à NGN
6.02055452
1 Sogni AI (SOGNI) à COP
$15.7461381
1 Sogni AI (SOGNI) à ZAR
R.0.07025304
1 Sogni AI (SOGNI) à UAH
0.16904126
1 Sogni AI (SOGNI) à TZS
T.Sh.10.058958
1 Sogni AI (SOGNI) à VES
Bs0.75739
1 Sogni AI (SOGNI) à CLP
$3.938428
1 Sogni AI (SOGNI) à PKR
Rs1.15160126
1 Sogni AI (SOGNI) à KZT
2.22738164
1 Sogni AI (SOGNI) à THB
฿0.13260466
1 Sogni AI (SOGNI) à TWD
NT$0.12482606
1 Sogni AI (SOGNI) à AED
د.إ0.01502498
1 Sogni AI (SOGNI) à CHF
Fr0.00323426
1 Sogni AI (SOGNI) à HKD
HK$0.03185132
1 Sogni AI (SOGNI) à AMD
֏1.5661597
1 Sogni AI (SOGNI) à MAD
.د.م0.03729634
1 Sogni AI (SOGNI) à MXN
$0.07508396
1 Sogni AI (SOGNI) à SAR
ريال0.0153525
1 Sogni AI (SOGNI) à ETB
Br0.59399846
1 Sogni AI (SOGNI) à KES
KSh0.530173
1 Sogni AI (SOGNI) à JOD
د.أ0.002902646
1 Sogni AI (SOGNI) à PLN
0.01486122
1 Sogni AI (SOGNI) à RON
лв0.01776796
1 Sogni AI (SOGNI) à SEK
kr0.03836078
1 Sogni AI (SOGNI) à BGN
лв0.00679604
1 Sogni AI (SOGNI) à HUF
Ft1.35965834
1 Sogni AI (SOGNI) à CZK
0.0849505
1 Sogni AI (SOGNI) à KWD
د.ك0.001252764
1 Sogni AI (SOGNI) à ILS
0.01338738
1 Sogni AI (SOGNI) à BOB
Bs0.02837142
1 Sogni AI (SOGNI) à AZN
0.0069598
1 Sogni AI (SOGNI) à TJS
SM0.03815608
1 Sogni AI (SOGNI) à GEL
0.01113568
1 Sogni AI (SOGNI) à AOA
Kz3.75251946
1 Sogni AI (SOGNI) à BHD
.د.ب0.001539344
1 Sogni AI (SOGNI) à BMD
$0.004094
1 Sogni AI (SOGNI) à DKK
kr0.02607878
1 Sogni AI (SOGNI) à HNL
L0.10709904
1 Sogni AI (SOGNI) à MUR
0.18558102
1 Sogni AI (SOGNI) à NAD
$0.07025304
1 Sogni AI (SOGNI) à NOK
kr0.04061248
1 Sogni AI (SOGNI) à NZD
$0.00700074
1 Sogni AI (SOGNI) à PAB
B/.0.004094
1 Sogni AI (SOGNI) à PGK
K0.01711292
1 Sogni AI (SOGNI) à QAR
ر.ق0.01490216
1 Sogni AI (SOGNI) à RSD
дин.0.40944094
1 Sogni AI (SOGNI) à UZS
soʻm49.32528986
1 Sogni AI (SOGNI) à ALL
L0.33730466
1 Sogni AI (SOGNI) à ANG
ƒ0.00732826
1 Sogni AI (SOGNI) à AWG
ƒ0.00732826
1 Sogni AI (SOGNI) à BBD
$0.008188
1 Sogni AI (SOGNI) à BAM
KM0.00683698
1 Sogni AI (SOGNI) à BIF
Fr12.073206
1 Sogni AI (SOGNI) à BND
$0.00528126
1 Sogni AI (SOGNI) à BSD
$0.004094
1 Sogni AI (SOGNI) à JMD
$0.6556541
1 Sogni AI (SOGNI) à KHR
16.44174964
1 Sogni AI (SOGNI) à KMF
Fr1.723574
1 Sogni AI (SOGNI) à LAK
88.99999822
1 Sogni AI (SOGNI) à LKR
Rs1.23757526
1 Sogni AI (SOGNI) à MDL
L0.06832886
1 Sogni AI (SOGNI) à MGA
Ar18.27676232
1 Sogni AI (SOGNI) à MOP
P0.03279294
1 Sogni AI (SOGNI) à MVR
0.0626382
1 Sogni AI (SOGNI) à MWK
MK7.10763434
1 Sogni AI (SOGNI) à MZN
MT0.26164754
1 Sogni AI (SOGNI) à NPR
Rs0.58118424
1 Sogni AI (SOGNI) à PYG
28.629342
1 Sogni AI (SOGNI) à RWF
Fr5.924018
1 Sogni AI (SOGNI) à SBD
$0.03369362
1 Sogni AI (SOGNI) à SCR
0.06075496
1 Sogni AI (SOGNI) à SRD
$0.1559814
1 Sogni AI (SOGNI) à SVC
$0.03578156
1 Sogni AI (SOGNI) à SZL
L0.07025304
1 Sogni AI (SOGNI) à TMT
m0.01436994
1 Sogni AI (SOGNI) à TND
د.ت0.01185213
1 Sogni AI (SOGNI) à TTD
$0.02771638
1 Sogni AI (SOGNI) à UGX
Sh14.116112
1 Sogni AI (SOGNI) à XAF
Fr2.288546
1 Sogni AI (SOGNI) à XCD
$0.0110538
1 Sogni AI (SOGNI) à XOF
Fr2.288546
1 Sogni AI (SOGNI) à XPF
Fr0.413494
1 Sogni AI (SOGNI) à BWP
P0.05453208
1 Sogni AI (SOGNI) à BZD
$0.00822894
1 Sogni AI (SOGNI) à CVE
$0.3870877
1 Sogni AI (SOGNI) à DJF
Fr0.724638
1 Sogni AI (SOGNI) à DOP
$0.25542466
1 Sogni AI (SOGNI) à DZD
د.ج0.53082804
1 Sogni AI (SOGNI) à FJD
$0.0092115
1 Sogni AI (SOGNI) à GNF
Fr35.59733
1 Sogni AI (SOGNI) à GTQ
Q0.03136004
1 Sogni AI (SOGNI) à GYD
$0.85593258
1 Sogni AI (SOGNI) à ISK
kr0.495374

Ressources de Sogni AI

Pour une compréhension plus approfondie de Sogni AI, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Sogni AI
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Sogni AI

Combien vaut Sogni AI (SOGNI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SOGNI en USD est de 0.004094 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SOGNI à USD ?
Le prix actuel de SOGNI en USD est $ 0.004094. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Sogni AI ?
La capitalisation boursière de SOGNI est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SOGNI ?
L'offre en circulation de SOGNI est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SOGNI ?
SOGNI a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SOGNI ?
SOGNI a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de SOGNI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SOGNI est de $ 62.09K USD.
Est-ce que SOGNI va augmenter cette année ?
SOGNI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SOGNI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 04:18:29 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Sogni AI (SOGNI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour SOGNI vers USD

Montant

SOGNI
SOGNI
USD
USD

1 SOGNI = 0.004094 USD

Trader SOGNI

SOGNI/USDT
$0.004094
$0.004094$0.004094
-0.29%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme