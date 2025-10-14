Le prix en temps réel de SKX est aujourd'hui de 0.7 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SKX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SKX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de SKX est aujourd'hui de 0.7 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SKX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SKX facilement sur MEXC maintenant.

Cours SKX(SKX)

Prix en temps réel : 1 SKX à USD

$0.7
-1.64%1D
USD
Graphique du prix de SKX (SKX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 12:50:47 (UTC+8)

Informations sur le prix de SKX (SKX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.69872
Bas 24 h
$ 0.73
Haut 24 h

$ 0.69872
$ 0.73
$ 2.9071059942900916
$ 0.012645799433479828
+0.17%

-1.64%

-56.53%

-56.53%

Le prix en temps réel de SKX (SKX) est de $ 0.7. Au cours des dernières 24 heures, SKX a évolué entre un minimum de $ 0.69872 et un maximum de $ 0.73, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SKX est $ 2.9071059942900916, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.012645799433479828.

En termes de performance à court terme, SKX a évolué de +0.17% au cours de la dernière heure, -1.64% sur 24 heures et de -56.53% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SKX (SKX)

No.3714

$ 0.00
$ 44.97K
$ 70.00M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

MATIC

La capitalisation boursière actuelle de SKX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 44.97K. L'offre en circulation de SKX est de 0.00, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 70.00M.

Historique du prix de SKX (SKX) en USD

Suivez la variation du prix de SKX aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0116714-1.64%
30 jours$ +0.45621+187.13%
60 jours$ +0.68021+3,437.13%
90 jours$ +0.6707+2,289.07%
Variation du prix de SKX aujourd'hui

Aujourd'hui, SKX a enregistré une variation de $ -0.0116714 (-1.64%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de SKX sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.45621 (+187.13%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de SKX

En élargissant la vue à 60 jours, SKX a constaté une variation de $ +0.68021 (+3,437.13%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de SKX sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.6707 (+2,289.07%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de SKX (SKX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de SKX.

Qu'est-ce que SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en SKX. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de SKXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le SKX sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de SKX fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de SKX (USD)

Combien vaudra SKX (SKX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs SKX (SKX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour SKX.

Consultez la prévision de prix de SKX maintenant !

Tokenomics de SKX (SKX)

Comprendre la tokenomics de SKX (SKX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SKX !

Guide d'achat de SKX (SKX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du SKX? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du SKX. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

SKX en devises locales

1 SKX (SKX) à VND
18,420.5
1 SKX (SKX) à AUD
A$1.078
1 SKX (SKX) à GBP
0.518
1 SKX (SKX) à EUR
0.602
1 SKX (SKX) à USD
$0.7
1 SKX (SKX) à MYR
RM2.954
1 SKX (SKX) à TRY
29.274
1 SKX (SKX) à JPY
¥105.7
1 SKX (SKX) à ARS
ARS$943.39
1 SKX (SKX) à RUB
56.798
1 SKX (SKX) à INR
62.139
1 SKX (SKX) à IDR
Rp11,666.662
1 SKX (SKX) à KRW
1,001.427
1 SKX (SKX) à PHP
40.733
1 SKX (SKX) à EGP
￡E.33.383
1 SKX (SKX) à BRL
R$3.822
1 SKX (SKX) à CAD
C$0.98
1 SKX (SKX) à BDT
85.281
1 SKX (SKX) à NGN
1,023.386
1 SKX (SKX) à COP
$2,745.092
1 SKX (SKX) à ZAR
R.12.138
1 SKX (SKX) à UAH
29.155
1 SKX (SKX) à TZS
T.Sh.1,719.9
1 SKX (SKX) à VES
Bs135.1
1 SKX (SKX) à CLP
$669.9
1 SKX (SKX) à PKR
Rs198.296
1 SKX (SKX) à KZT
376.341
1 SKX (SKX) à THB
฿22.792
1 SKX (SKX) à TWD
NT$21.511
1 SKX (SKX) à AED
د.إ2.569
1 SKX (SKX) à CHF
Fr0.56
1 SKX (SKX) à HKD
HK$5.439
1 SKX (SKX) à AMD
֏268.093
1 SKX (SKX) à MAD
.د.م6.412
1 SKX (SKX) à MXN
$12.936
1 SKX (SKX) à SAR
ريال2.625
1 SKX (SKX) à ETB
Br102.802
1 SKX (SKX) à KES
KSh90.461
1 SKX (SKX) à JOD
د.أ0.4963
1 SKX (SKX) à PLN
2.569
1 SKX (SKX) à RON
лв3.073
1 SKX (SKX) à SEK
kr6.65
1 SKX (SKX) à BGN
лв1.176
1 SKX (SKX) à HUF
Ft236.88
1 SKX (SKX) à CZK
14.693
1 SKX (SKX) à KWD
د.ك0.2142
1 SKX (SKX) à ILS
2.296
1 SKX (SKX) à BOB
Bs4.851
1 SKX (SKX) à AZN
1.19
1 SKX (SKX) à TJS
SM6.433
1 SKX (SKX) à GEL
1.89
1 SKX (SKX) à AOA
Kz638.099
1 SKX (SKX) à BHD
.د.ب0.2632
1 SKX (SKX) à BMD
$0.7
1 SKX (SKX) à DKK
kr4.508
1 SKX (SKX) à HNL
L18.396
1 SKX (SKX) à MUR
31.731
1 SKX (SKX) à NAD
$12.124
1 SKX (SKX) à NOK
kr7.063
1 SKX (SKX) à NZD
$1.225
1 SKX (SKX) à PAB
B/.0.7
1 SKX (SKX) à PGK
K2.94
1 SKX (SKX) à QAR
ر.ق2.555
1 SKX (SKX) à RSD
дин.70.777
1 SKX (SKX) à UZS
soʻm8,536.584
1 SKX (SKX) à ALL
L58.52
1 SKX (SKX) à ANG
ƒ1.253
1 SKX (SKX) à AWG
ƒ1.253
1 SKX (SKX) à BBD
$1.4
1 SKX (SKX) à BAM
KM1.176
1 SKX (SKX) à BIF
Fr2,064.3
1 SKX (SKX) à BND
$0.903
1 SKX (SKX) à BSD
$0.7
1 SKX (SKX) à JMD
$112.574
1 SKX (SKX) à KHR
2,811.242
1 SKX (SKX) à KMF
Fr296.8
1 SKX (SKX) à LAK
15,217.391
1 SKX (SKX) à LKR
Rs211.925
1 SKX (SKX) à MDL
L11.851
1 SKX (SKX) à MGA
Ar3,139.01
1 SKX (SKX) à MOP
P5.607
1 SKX (SKX) à MVR
10.71
1 SKX (SKX) à MWK
MK1,215.277
1 SKX (SKX) à MZN
MT44.73
1 SKX (SKX) à NPR
Rs99.316
1 SKX (SKX) à PYG
4,929.4
1 SKX (SKX) à RWF
Fr1,017.1
1 SKX (SKX) à SBD
$5.761
1 SKX (SKX) à SCR
10.374
1 SKX (SKX) à SRD
$27.153
1 SKX (SKX) à SVC
$6.125
1 SKX (SKX) à SZL
L12.117
1 SKX (SKX) à TMT
m2.45
1 SKX (SKX) à TND
د.ت2.0594
1 SKX (SKX) à TTD
$4.753
1 SKX (SKX) à UGX
Sh2,405.2
1 SKX (SKX) à XAF
Fr396.2
1 SKX (SKX) à XCD
$1.89
1 SKX (SKX) à XOF
Fr396.2
1 SKX (SKX) à XPF
Fr72.1
1 SKX (SKX) à BWP
P9.373
1 SKX (SKX) à BZD
$1.407
1 SKX (SKX) à CVE
$66.675
1 SKX (SKX) à DJF
Fr124.6
1 SKX (SKX) à DOP
$44.044
1 SKX (SKX) à DZD
د.ج91.203
1 SKX (SKX) à FJD
$1.589
1 SKX (SKX) à GNF
Fr6,086.5
1 SKX (SKX) à GTQ
Q5.362
1 SKX (SKX) à GYD
$146.531
1 SKX (SKX) à ISK
kr85.4

Ressources de SKX

Pour une compréhension plus approfondie de SKX, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de SKX
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur SKX

Combien vaut SKX (SKX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SKX en USD est de 0.7 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SKX à USD ?
Le prix actuel de SKX en USD est $ 0.7. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de SKX ?
La capitalisation boursière de SKX est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SKX ?
L'offre en circulation de SKX est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SKX ?
SKX a atteint un prix ATH de 2.9071059942900916 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SKX ?
SKX a vu un prix ATL de 0.012645799433479828 USD.
Quel est le volume de trading de SKX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SKX est de $ 44.97K USD.
Est-ce que SKX va augmenter cette année ?
SKX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SKX pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur SKX (SKX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

