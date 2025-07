Informations sur SatoshiVM (SAVM)

SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications.

Site officiel : https://www.satoshivm.io/ Livre blanc : https://github.com/SatoshiVM/yellowpaper Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x15e6E0D4ebeAC120F9a97e71FaA6a0235b85ED12