Le prix en temps réel de Rizenet Token est aujourd'hui de 0.0183 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de RIZE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix RIZE facilement sur MEXC maintenant.

Cours Rizenet Token(RIZE)

$0.0183
+3.97%1D
Graphique du prix de Rizenet Token (RIZE) en temps réel
Informations sur le prix de Rizenet Token (RIZE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.01737
Bas 24 h
$ 0.0203
Haut 24 h

$ 0.10217127339481945
$ 0.011456379048622524
+0.77%

+3.97%

-36.64%

-36.64%

Le prix en temps réel de Rizenet Token (RIZE) est de $ 0.0183. Au cours des dernières 24 heures, RIZE a évolué entre un minimum de $ 0.01737 et un maximum de $ 0.0203, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RIZE est $ 0.10217127339481945, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.011456379048622524.

En termes de performance à court terme, RIZE a évolué de +0.77% au cours de la dernière heure, +3.97% sur 24 heures et de -36.64% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Rizenet Token (RIZE)

No.913

$ 17.77M
$ 48.44K
$ 91.50M
971.23M
5,000,000,000
4,998,681,913.27844
19.42%

BASE

La capitalisation boursière actuelle de Rizenet Token est de $ 17.77M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 48.44K. L'offre en circulation de RIZE est de 971.23M, avec une offre totale de 4998681913.27844. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 91.50M.

Historique du prix de Rizenet Token (RIZE) en USD

Suivez la variation du prix de Rizenet Token aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0006988+3.97%
30 jours$ -0.00164-8.23%
60 jours$ -0.0293-61.56%
90 jours$ -0.0167-47.72%
Variation du prix de Rizenet Token aujourd'hui

Aujourd'hui, RIZE a enregistré une variation de $ +0.0006988 (+3.97%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Rizenet Token sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00164 (-8.23%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Rizenet Token

En élargissant la vue à 60 jours, RIZE a constaté une variation de $ -0.0293 (-61.56%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Rizenet Token sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.0167 (-47.72%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Qu'est-ce que Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Rizenet Token. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

RIZE en devises locales

1 Rizenet Token (RIZE) à VND
481.5645
1 Rizenet Token (RIZE) à AUD
A$0.027999
1 Rizenet Token (RIZE) à GBP
0.013542
1 Rizenet Token (RIZE) à EUR
0.015738
1 Rizenet Token (RIZE) à USD
$0.0183
1 Rizenet Token (RIZE) à MYR
RM0.077226
1 Rizenet Token (RIZE) à TRY
0.764757
1 Rizenet Token (RIZE) à JPY
¥2.7816
1 Rizenet Token (RIZE) à ARS
ARS$24.66291
1 Rizenet Token (RIZE) à RUB
1.484862
1 Rizenet Token (RIZE) à INR
1.622478
1 Rizenet Token (RIZE) à IDR
Rp304.999878
1 Rizenet Token (RIZE) à KRW
26.105499
1 Rizenet Token (RIZE) à PHP
1.064328
1 Rizenet Token (RIZE) à EGP
￡E.0.872727
1 Rizenet Token (RIZE) à BRL
R$0.099918
1 Rizenet Token (RIZE) à CAD
C$0.02562
1 Rizenet Token (RIZE) à BDT
2.229489
1 Rizenet Token (RIZE) à NGN
26.715255
1 Rizenet Token (RIZE) à COP
$72.0471
1 Rizenet Token (RIZE) à ZAR
R.0.316773
1 Rizenet Token (RIZE) à UAH
0.762195
1 Rizenet Token (RIZE) à TZS
T.Sh.44.9631
1 Rizenet Token (RIZE) à VES
Bs3.5319
1 Rizenet Token (RIZE) à CLP
$17.5863
1 Rizenet Token (RIZE) à PKR
Rs5.184024
1 Rizenet Token (RIZE) à KZT
9.838629
1 Rizenet Token (RIZE) à THB
฿0.596031
1 Rizenet Token (RIZE) à TWD
NT$0.561627
1 Rizenet Token (RIZE) à AED
د.إ0.067161
1 Rizenet Token (RIZE) à CHF
Fr0.01464
1 Rizenet Token (RIZE) à HKD
HK$0.142191
1 Rizenet Token (RIZE) à AMD
֏7.008717
1 Rizenet Token (RIZE) à MAD
.د.م0.167628
1 Rizenet Token (RIZE) à MXN
$0.337818
1 Rizenet Token (RIZE) à SAR
ريال0.068625
1 Rizenet Token (RIZE) à ETB
Br2.687172
1 Rizenet Token (RIZE) à KES
KSh2.364909
1 Rizenet Token (RIZE) à JOD
د.أ0.0129747
1 Rizenet Token (RIZE) à PLN
0.067344
1 Rizenet Token (RIZE) à RON
лв0.080337
1 Rizenet Token (RIZE) à SEK
kr0.174033
1 Rizenet Token (RIZE) à BGN
лв0.030927
1 Rizenet Token (RIZE) à HUF
Ft6.194916
1 Rizenet Token (RIZE) à CZK
0.3843
1 Rizenet Token (RIZE) à KWD
د.ك0.0055998
1 Rizenet Token (RIZE) à ILS
0.060024
1 Rizenet Token (RIZE) à BOB
Bs0.126819
1 Rizenet Token (RIZE) à AZN
0.03111
1 Rizenet Token (RIZE) à TJS
SM0.168177
1 Rizenet Token (RIZE) à GEL
0.04941
1 Rizenet Token (RIZE) à AOA
Kz16.681731
1 Rizenet Token (RIZE) à BHD
.د.ب0.0068808
1 Rizenet Token (RIZE) à BMD
$0.0183
1 Rizenet Token (RIZE) à DKK
kr0.118035
1 Rizenet Token (RIZE) à HNL
L0.480924
1 Rizenet Token (RIZE) à MUR
0.82899
1 Rizenet Token (RIZE) à NAD
$0.316956
1 Rizenet Token (RIZE) à NOK
kr0.184464
1 Rizenet Token (RIZE) à NZD
$0.031842
1 Rizenet Token (RIZE) à PAB
B/.0.0183
1 Rizenet Token (RIZE) à PGK
K0.07686
1 Rizenet Token (RIZE) à QAR
ر.ق0.066795
1 Rizenet Token (RIZE) à RSD
дин.1.852509
1 Rizenet Token (RIZE) à UZS
soʻm223.170696
1 Rizenet Token (RIZE) à ALL
L1.52988
1 Rizenet Token (RIZE) à ANG
ƒ0.032757
1 Rizenet Token (RIZE) à AWG
ƒ0.032757
1 Rizenet Token (RIZE) à BBD
$0.0366
1 Rizenet Token (RIZE) à BAM
KM0.030744
1 Rizenet Token (RIZE) à BIF
Fr53.9667
1 Rizenet Token (RIZE) à BND
$0.023607
1 Rizenet Token (RIZE) à BSD
$0.0183
1 Rizenet Token (RIZE) à JMD
$2.943006
1 Rizenet Token (RIZE) à KHR
73.493898
1 Rizenet Token (RIZE) à KMF
Fr7.7592
1 Rizenet Token (RIZE) à LAK
397.826079
1 Rizenet Token (RIZE) à LKR
Rs5.540325
1 Rizenet Token (RIZE) à MDL
L0.308721
1 Rizenet Token (RIZE) à MGA
Ar82.06269
1 Rizenet Token (RIZE) à MOP
P0.146583
1 Rizenet Token (RIZE) à MVR
0.27999
1 Rizenet Token (RIZE) à MWK
MK31.770813
1 Rizenet Token (RIZE) à MZN
MT1.16937
1 Rizenet Token (RIZE) à NPR
Rs2.596404
1 Rizenet Token (RIZE) à PYG
128.8686
1 Rizenet Token (RIZE) à RWF
Fr26.5899
1 Rizenet Token (RIZE) à SBD
$0.150609
1 Rizenet Token (RIZE) à SCR
0.260775
1 Rizenet Token (RIZE) à SRD
$0.709857
1 Rizenet Token (RIZE) à SVC
$0.160125
1 Rizenet Token (RIZE) à SZL
L0.316773
1 Rizenet Token (RIZE) à TMT
m0.06405
1 Rizenet Token (RIZE) à TND
د.ت0.0538386
1 Rizenet Token (RIZE) à TTD
$0.124257
1 Rizenet Token (RIZE) à UGX
Sh62.8788
1 Rizenet Token (RIZE) à XAF
Fr10.3578
1 Rizenet Token (RIZE) à XCD
$0.04941
1 Rizenet Token (RIZE) à XOF
Fr10.3578
1 Rizenet Token (RIZE) à XPF
Fr1.8849
1 Rizenet Token (RIZE) à BWP
P0.245037
1 Rizenet Token (RIZE) à BZD
$0.036783
1 Rizenet Token (RIZE) à CVE
$1.743075
1 Rizenet Token (RIZE) à DJF
Fr3.2391
1 Rizenet Token (RIZE) à DOP
$1.151436
1 Rizenet Token (RIZE) à DZD
د.ج2.384307
1 Rizenet Token (RIZE) à FJD
$0.041541
1 Rizenet Token (RIZE) à GNF
Fr159.1185
1 Rizenet Token (RIZE) à GTQ
Q0.140178
1 Rizenet Token (RIZE) à GYD
$3.831654
1 Rizenet Token (RIZE) à ISK
kr2.2326

Combien vaut Rizenet Token (RIZE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de RIZE en USD est de 0.0183 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de RIZE à USD ?
Le prix actuel de RIZE en USD est $ 0.0183. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Rizenet Token ?
La capitalisation boursière de RIZE est de $ 17.77M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de RIZE ?
L'offre en circulation de RIZE est de 971.23M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RIZE ?
RIZE a atteint un prix ATH de 0.10217127339481945 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RIZE ?
RIZE a vu un prix ATL de 0.011456379048622524 USD.
Quel est le volume de trading de RIZE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RIZE est de $ 48.44K USD.
Est-ce que RIZE va augmenter cette année ?
RIZE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RIZE pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Rizenet Token (RIZE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

