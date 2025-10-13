Le prix en temps réel de Hyperion est aujourd'hui de 0.4337 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de RION à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix RION facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Hyperion est aujourd'hui de 0.4337 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de RION à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix RION facilement sur MEXC maintenant.

Cours Hyperion(RION)

$0.4337
$0.4337$0.4337
-1.40%1D
Graphique du prix de Hyperion (RION) en temps réel
Informations sur le prix de Hyperion (RION) en USD

$ 0.4155
$ 0.4155$ 0.4155
$ 0.446
$ 0.446$ 0.446
$ 0.4155
$ 0.4155$ 0.4155

$ 0.446
$ 0.446$ 0.446

$ 1.2065187860831725
$ 1.2065187860831725$ 1.2065187860831725

$ 0.27464047116087653
$ 0.27464047116087653$ 0.27464047116087653

-0.17%

-1.40%

-16.79%

-16.79%

Le prix en temps réel de Hyperion (RION) est de $ 0.4337. Au cours des dernières 24 heures, RION a évolué entre un minimum de $ 0.4155 et un maximum de $ 0.446, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RION est $ 1.2065187860831725, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.27464047116087653.

En termes de performance à court terme, RION a évolué de -0.17% au cours de la dernière heure, -1.40% sur 24 heures et de -16.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hyperion (RION)

$ 8.24M
$ 8.24M$ 8.24M

$ 65.69K
$ 65.69K$ 65.69K

$ 43.37M
$ 43.37M$ 43.37M

19.00M
19.00M 19.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.00%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Hyperion est de $ 8.24M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 65.69K. L'offre en circulation de RION est de 19.00M, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 43.37M.

Historique du prix de Hyperion (RION) en USD

Suivez la variation du prix de Hyperion aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.006158-1.40%
30 jours$ +0.0346+8.66%
60 jours$ -0.0791-15.43%
90 jours$ +0.3337+333.70%
Variation du prix de Hyperion aujourd'hui

Aujourd'hui, RION a enregistré une variation de $ -0.006158 (-1.40%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Hyperion sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.0346 (+8.66%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Hyperion

En élargissant la vue à 60 jours, RION a constaté une variation de $ -0.0791 (-15.43%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Hyperion sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.3337 (+333.70%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Hyperion (RION) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Hyperion.

Qu'est-ce que Hyperion (RION)

Hyperion est une plateforme haute performance, propulsée par le moteur d'exécution parallèle d'Aptos. En regroupant l'agrégation de swaps, le market making (CLMM et bientôt DLMM) et des stratégies de vaults dans une expérience on-chain fluide, Hyperion construit la couche unifiée de liquidité et de trading d'Aptos.

Hyperion est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Hyperion. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de RIONpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Hyperion sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Hyperion fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Hyperion (USD)

Combien vaudra Hyperion (RION) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Hyperion (RION) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Hyperion.

Consultez la prévision de prix de Hyperion maintenant !

Tokenomics de Hyperion (RION)

Comprendre la tokenomics de Hyperion (RION) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RION !

Guide d'achat de Hyperion (RION)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Hyperion? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Hyperion. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

RION en devises locales

1 Hyperion (RION) à VND
11,412.8155
1 Hyperion (RION) à AUD
A$0.663561
1 Hyperion (RION) à GBP
0.320938
1 Hyperion (RION) à EUR
0.372982
1 Hyperion (RION) à USD
$0.4337
1 Hyperion (RION) à MYR
RM1.830214
1 Hyperion (RION) à TRY
18.12866
1 Hyperion (RION) à JPY
¥65.9224
1 Hyperion (RION) à ARS
ARS$616.925239
1 Hyperion (RION) à RUB
35.051634
1 Hyperion (RION) à INR
38.438831
1 Hyperion (RION) à IDR
Rp7,228.330442
1 Hyperion (RION) à KRW
618.686061
1 Hyperion (RION) à PHP
25.245677
1 Hyperion (RION) à EGP
￡E.20.68749
1 Hyperion (RION) à BRL
R$2.402698
1 Hyperion (RION) à CAD
C$0.602843
1 Hyperion (RION) à BDT
52.60781
1 Hyperion (RION) à NGN
634.060726
1 Hyperion (RION) à COP
$1,681.003852
1 Hyperion (RION) à ZAR
R.7.50301
1 Hyperion (RION) à UAH
17.985539
1 Hyperion (RION) à TZS
T.Sh.1,062.990026
1 Hyperion (RION) à VES
Bs83.7041
1 Hyperion (RION) à CLP
$416.7857
1 Hyperion (RION) à PKR
Rs122.338096
1 Hyperion (RION) à KZT
232.545603
1 Hyperion (RION) à THB
฿14.103924
1 Hyperion (RION) à TWD
NT$13.297242
1 Hyperion (RION) à AED
د.إ1.591679
1 Hyperion (RION) à CHF
Fr0.34696
1 Hyperion (RION) à HKD
HK$3.369849
1 Hyperion (RION) à AMD
֏165.218015
1 Hyperion (RION) à MAD
.د.م3.955344
1 Hyperion (RION) à MXN
$8.010439
1 Hyperion (RION) à SAR
ريال1.626375
1 Hyperion (RION) à ETB
Br63.675834
1 Hyperion (RION) à KES
KSh56.008018
1 Hyperion (RION) à JOD
د.أ0.3074933
1 Hyperion (RION) à PLN
1.591679
1 Hyperion (RION) à RON
лв1.903943
1 Hyperion (RION) à SEK
kr4.124487
1 Hyperion (RION) à BGN
лв0.728616
1 Hyperion (RION) à HUF
Ft146.716373
1 Hyperion (RION) à CZK
9.099026
1 Hyperion (RION) à KWD
د.ك0.1327122
1 Hyperion (RION) à ILS
1.418199
1 Hyperion (RION) à BOB
Bs2.988193
1 Hyperion (RION) à AZN
0.73729
1 Hyperion (RION) à TJS
SM3.994377
1 Hyperion (RION) à GEL
1.17099
1 Hyperion (RION) à AOA
Kz395.347909
1 Hyperion (RION) à BHD
.د.ب0.1630712
1 Hyperion (RION) à BMD
$0.4337
1 Hyperion (RION) à DKK
kr2.793028
1 Hyperion (RION) à HNL
L11.341255
1 Hyperion (RION) à MUR
19.64661
1 Hyperion (RION) à NAD
$7.446629
1 Hyperion (RION) à NOK
kr4.363022
1 Hyperion (RION) à NZD
$0.754638
1 Hyperion (RION) à PAB
B/.0.4337
1 Hyperion (RION) à PGK
K1.838888
1 Hyperion (RION) à QAR
ر.ق1.578668
1 Hyperion (RION) à RSD
дин.43.812374
1 Hyperion (RION) à UZS
soʻm5,225.300003
1 Hyperion (RION) à ALL
L36.114199
1 Hyperion (RION) à ANG
ƒ0.776323
1 Hyperion (RION) à AWG
ƒ0.776323
1 Hyperion (RION) à BBD
$0.8674
1 Hyperion (RION) à BAM
KM0.728616
1 Hyperion (RION) à BIF
Fr1,282.8846
1 Hyperion (RION) à BND
$0.559473
1 Hyperion (RION) à BSD
$0.4337
1 Hyperion (RION) à JMD
$69.457055
1 Hyperion (RION) à KHR
1,741.765222
1 Hyperion (RION) à KMF
Fr183.8888
1 Hyperion (RION) à LAK
9,428.260681
1 Hyperion (RION) à LKR
Rs130.708506
1 Hyperion (RION) à MDL
L7.346878
1 Hyperion (RION) à MGA
Ar1,944.84091
1 Hyperion (RION) à MOP
P3.460926
1 Hyperion (RION) à MVR
6.63561
1 Hyperion (RION) à MWK
MK749.047607
1 Hyperion (RION) à MZN
MT27.71343
1 Hyperion (RION) à NPR
Rs61.273136
1 Hyperion (RION) à PYG
3,032.8641
1 Hyperion (RION) à RWF
Fr626.6965
1 Hyperion (RION) à SBD
$3.569351
1 Hyperion (RION) à SCR
6.414423
1 Hyperion (RION) à SRD
$16.883941
1 Hyperion (RION) à SVC
$3.777527
1 Hyperion (RION) à SZL
L7.442292
1 Hyperion (RION) à TMT
m1.51795
1 Hyperion (RION) à TND
د.ت1.2716084
1 Hyperion (RION) à TTD
$2.931812
1 Hyperion (RION) à UGX
Sh1,479.7844
1 Hyperion (RION) à XAF
Fr245.4742
1 Hyperion (RION) à XCD
$1.17099
1 Hyperion (RION) à XOF
Fr245.4742
1 Hyperion (RION) à XPF
Fr44.2374
1 Hyperion (RION) à BWP
P6.128181
1 Hyperion (RION) à BZD
$0.8674
1 Hyperion (RION) à CVE
$41.15813
1 Hyperion (RION) à DJF
Fr76.7649
1 Hyperion (RION) à DOP
$27.23636
1 Hyperion (RION) à DZD
د.ج56.441718
1 Hyperion (RION) à FJD
$0.984499
1 Hyperion (RION) à GNF
Fr3,738.494
1 Hyperion (RION) à GTQ
Q3.309131
1 Hyperion (RION) à GYD
$90.370069
1 Hyperion (RION) à ISK
kr52.9114

Pour une compréhension plus approfondie de Hyperion, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Hyperion
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Hyperion

Combien vaut Hyperion (RION) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de RION en USD est de 0.4337 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de RION à USD ?
Le prix actuel de RION en USD est $ 0.4337. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Hyperion ?
La capitalisation boursière de RION est de $ 8.24M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de RION ?
L'offre en circulation de RION est de 19.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RION ?
RION a atteint un prix ATH de 1.2065187860831725 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RION ?
RION a vu un prix ATL de 0.27464047116087653 USD.
Quel est le volume de trading de RION ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RION est de $ 65.69K USD.
Est-ce que RION va augmenter cette année ?
RION pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RION pour une analyse plus approfondie.
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

